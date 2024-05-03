南加大專校友會 5/11慶母親節

第37屆母親節慶祝大會將表揚14位優秀母親，舉辦君子近庖廚烹飪比賽、兒童母親節卡片設計繪畫比賽，並於5月11日舉行精彩的書畫花藝展覽，活動免費入場，南加州中國大專院校聯合校友會也歡迎民眾共襄盛舉，一同向偉大的母親致敬。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會宣布將於5月11日(周六)，在洛杉磯 華僑文教中心舉辦第37屆母親節 慶祝大會。本次慶祝大會將表揚優秀母親，包括好媽媽、好婆婆和好岳母，並同時舉辦君子近庖廚烹飪比賽、兒童母親節卡片設計繪畫比賽。

大會召集人陳百齊表示，母親節慶祝活動是大專校友會年度的重頭戲之一。除了表揚14位優秀母親外，還有已邁入第23年的「君子近庖廚」烹飪比賽，以及鼓勵孩子們用畫筆表達對母親愛的兒童卡片設計繪畫比賽。

慶祝大會將有精彩的書畫及花藝展覽。書法名家現場揮毫，展現中華文化的優雅;花藝展則由指導老師率領數十位學生，以作品妝點會場，營造溫馨歡愉的節日氣氛。優秀母親表揚活動將表彰14位傑出的好媽媽、好婆婆和好岳母，其中多位長期照顧特殊兒，如腦性麻痺、唐氏症等，不辭辛勞給予孩子最好的療育照顧。89歲的蒙特利公園市 前市長陳李琬若，也為全美首位華裔女市長，也將在現場接受表揚。

兒童母親節卡片設計繪畫比賽共收到91份作品，孩子們用稚嫩的筆觸，生動詮釋母愛的偉大與溫暖。頒獎典禮將於母親節當天舉行，每個年齡組別的前三名都將獲獎。

會長吳典龍表示，母親節活動是校友會年度最重要活動，盼民眾共襄盛舉一同向偉大的母親致敬。大會會長吳典龍、理事長李建德和總幹事何沛嫄、陳啟智則呼籲民眾攜親朋好友到僑教中心，共度溫馨感人的母親節。