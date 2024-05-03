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洛市小東京 列瀕危歷史古蹟

編譯胡立宗／綜合報導
洛市小東京。（取自National Trust for Historic Preservation網站，Kristin Fukushima拍攝）
洛市小東京。（取自National Trust for Historic Preservation網站，Kristin Fukushima拍攝）

「全國歷史保存信託組織」近日公布「2024年瀕危歷史古蹟」，洛杉磯市小東京列入其中。其總經理兼執行長Carol Quillen強調，小東京多代傳承的餐廳、商店與文化機構是洛杉磯歷史與特質的明顯表徵，希望藉由名單促使各方更加注意小東京的文化資產，並使當地獲得更多政策支援與保護。

全國歷史保存信託組織（National Trust for Historic Preservation）自1988年開始公布瀕危歷史古蹟名單（Most Endangered Historic Places list），共計350個地標獲得指定，當中只有少數仍受破壞，絕大多數都因重獲重視而得以保存。今年新增的地標有11個，另有美屬維京群島的Estate Whim Museum、紐約州Hudson-Athens Lighthouse等。

KTLA電視台指出，包括洛市的小東京（Little Tokyo）是美國現存的四個「日本城」之一。其他三個都在西岸，分別是華盛頓州西雅圖，加州的舊金山與聖荷西。洛市小東京起始於1884年，之後成為日本移民與僑民的重要據點，內有超過400家小店、餐廳。

小東京在二次世界大戰時遭受威脅，因為大批日僑遭到拘禁。後來則面臨都市更新的衝擊，不過在日裔社群的奔走下，小東京得以在1990年代重現光彩，包括主商店街成為國家歷史地標（National Historic Landmark）。

但歷史保存信託組織仍然示警，周邊地區的發展仍可能威脅小東京的保存，現居民的仕紳化、房租高漲也同樣不利。目前已有多個社團倡議維護小東京的文化傳承，Little Tokyo Community Council的執行董事Kristin Fukushima表示，在她們慶祝小東京140周年之際，獲得歷史保存信託組織的認定別具意義，她們將繼續保護小東京的文化特色。

洛杉磯 古蹟 日本

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