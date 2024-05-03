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LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億

【洛杉磯訊】
洛杉磯世界機場 (LAWA) 最近獲得洛杉磯市議會批准的多重獎勵任務訂單合約 (Multiple Award Task Order Contract ，簡稱MATOC) ，總價值近10億元。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA) 最近獲得洛杉磯市議會批准的多重獎勵任務訂單合約 (Multiple Award Task Order Contract ，簡稱MATOC) ，總價值近10億元。（LAX提供）

洛杉磯世界機場協會 (LAWA) 最近獲得洛杉磯市議會批准的多重獎勵任務訂單合約 (Multiple Award Task Order Contract ，簡稱MATOC) ，總價值近10億元，這標誌著LAWA一個開創性時刻，這些合約致力於為當地、多元化、小型和微型企業創造新的持久經濟途徑，令首次和新加入LAWA的參與者數量創歷史新高。

機場委員會主席韋伯 (Karim Webb) 表示，他對市政府批准這份重要合約的一致決定表示讚賞。在LAWA，確保公共資金得到公平使用，並產生可衡量的成果，使企業和個人受益，也讓機場社區變得美好。

此前，MATOC計劃服務對小型企業 (SBE) 的包容性要求為20%。 如今將目標修改為更大、更深遠，其中SBE的要求總計為30%，本地商業企業(LBE) 的要求為14%，本地小型企業(LSBE) 的要求為11%，殘疾退伍軍人商業企業 (DVBE)是2%。 這些類別統稱XBE。此外，LAWA根據小型、中型和大型企業的業務規模標準，設立三個合約授予級別以平等競爭。這種方法導致四家大型公司、五家中型公司和六家小型公司獲得了合同，其中六家公司是首次主承包商，兩家是新加入LAWA合格供應商池的合資XBE公司。

洛杉磯世界機場協會執行長John Ackerman表示， LAWA資本改善計劃是其最大、最雄心勃勃的航空計劃之一。 新的MATOC 合作夥伴是有史以來最多元化的群體，其中包括許多從未有機會與LAWA合作的公司。 以這種方式簽訂合約將有助於增強機場創新項目的重要能力，並使機場所服務的洛杉磯社區受益。通過投資，不僅建立機場基礎設施，還可建設社區。

LAWA與這些供應商之間的持續對話為採購流程帶來積極的變化，大大降低進入障礙。為了幫助業者成為首選業主，LAWA實施了更廣泛的營運透明度、更新的設計和施工手冊、廣泛的包容性目標和要求、微型企業的新機會、行業導師和門徒計劃、實習和教育學習機會等等。 這些改進將繼續發展和發展，所有這些都是為支持洛杉磯和大南加州地區的公平經濟成長和彈性。

用於建築和設計建造服務的新MATOC目前正在開發中，預計在2025年之前發布提案請求和舉辦提案前會議。

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