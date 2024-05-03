LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億

洛杉磯世界機場 (LAWA) 最近獲得洛杉磯市議會批准的多重獎勵任務訂單合約 (Multiple Award Task Order Contract ，簡稱MATOC) ，總價值近10億元。（LAX提供）

洛杉磯 世界機場協會 (LAWA) 最近獲得洛杉磯市議會批准的多重獎勵任務訂單合約 (Multiple Award Task Order Contract ，簡稱MATOC) ，總價值近10億元，這標誌著LAWA一個開創性時刻，這些合約致力於為當地、多元化、小型和微型企業創造新的持久經濟途徑，令首次和新加入LAWA的參與者數量創歷史新高。

機場委員會主席韋伯 (Karim Webb) 表示，他對市政府批准這份重要合約的一致決定表示讚賞。在LAWA，確保公共資金得到公平使用，並產生可衡量的成果，使企業和個人受益，也讓機場社區變得美好。

此前，MATOC計劃服務對小型企業 (SBE) 的包容性要求為20%。 如今將目標修改為更大、更深遠，其中SBE的要求總計為30%，本地商業企業(LBE) 的要求為14%，本地小型企業(LSBE) 的要求為11%，殘疾退伍軍人商業企業 (DVBE)是2%。 這些類別統稱XBE。此外，LAWA根據小型、中型和大型企業的業務規模標準，設立三個合約授予級別以平等競爭。這種方法導致四家大型公司、五家中型公司和六家小型公司獲得了合同，其中六家公司是首次主承包商，兩家是新加入LAWA合格供應商池的合資XBE公司。

洛杉磯世界機場協會執行長John Ackerman表示， LAWA資本改善計劃是其最大、最雄心勃勃的航空計劃之一。 新的MATOC 合作夥伴是有史以來最多元化的群體，其中包括許多從未有機會與LAWA合作的公司。 以這種方式簽訂合約將有助於增強機場創新項目的重要能力，並使機場所服務的洛杉磯社區受益。通過投資 ，不僅建立機場基礎設施，還可建設社區。

LAWA與這些供應商之間的持續對話為採購流程帶來積極的變化，大大降低進入障礙。為了幫助業者成為首選業主，LAWA實施了更廣泛的營運透明度、更新的設計和施工手冊、廣泛的包容性目標和要求、微型企業的新機會、行業導師和門徒計劃、實習和教育學習機會等等。 這些改進將繼續發展和發展，所有這些都是為支持洛杉磯和大南加州 地區的公平經濟成長和彈性。

用於建築和設計建造服務的新MATOC目前正在開發中，預計在2025年之前發布提案請求和舉辦提案前會議。