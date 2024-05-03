世報母親節午宴 好禮好獎等您來

現場抽獎獎品優質，中獎率高 （世界日報活動企劃中心製圖）

母親節 將至，如何向媽媽表達滿滿愛意，獲得一份難忘回憶？由世界日報洛杉磯 社主辦的「2024母親節感恩午宴」提供最優選擇。

5月4日（周六）在羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦的專場活動，現場除了精彩舞台表演、豐盛午餐外，每一位來賓來就送的超值伴手禮袋，以及內容豐富的抽獎獎品，定能讓攜全家參與的您收穫一份難忘的幸福回憶。

從上午11時至下午3時活動期間，現場將有變臉、舞蹈、擊鼓等精彩演出貫穿全場。每一位蒞臨現場的來賓，還可獲得一份內容豐富的伴手禮袋。破壁豆漿機、百元現金獎、滴雞精精美套裝、電動按摩背椅等近20個豐富獎品，將從現場來賓中隨機抽取，中獎率超乎想像。

午宴菜單招牌焗龍蝦、西汁核桃 蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄、蒸鱈魚......現場豐盛菜品，讓母親節美好體驗從舌尖傳遞到心裡。