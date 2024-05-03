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聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聖蓋博市華裔市長吳程遠（右）上任滿月，拜會世界日報闡述未來施政重點，呼籲華人積極參政，期許為民服務、讓華人聲音被重視。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博市華裔市長吳程遠（右）上任滿月，拜會世界日報闡述未來施政重點，呼籲華人積極參政，期許為民服務、讓華人聲音被重視。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博市(San Gabriel City)華裔市長吳程遠，在5月2日上任滿月當天分享未來的施政藍圖。吳程遠的施政重點包括四大方面：基礎建設加強、其次是經濟發展及吸引國際品牌進駐聖蓋博市、再者是改善市府與市民、警消之間的關係，以及提升華人社區的政治參與度。

吳程遠在當天拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，聖蓋博市以前曾一度面臨財政赤字等困境，希望在任期內能夠多做建設，如提升基礎設施、強化公共安全等，但同時也要兼顧財政平衡，審慎管理市政預算。

吳程遠指出，聖蓋博許多道路、下水道等基礎設施老舊，亟需汰換整建，市府已將部分路段列為優先整建對象。此外，為了強化市民的公共安全，聖蓋博也計畫興建一棟嶄新的公共安全大樓，供警消人員使用。藉由升級基礎建設及強化公安系統，並大力吸引國際品牌進駐，除了提高國際能見度，也為城市經濟注入活水，提高市民的生活品質與安全感。

在經濟發展方面，吳程遠希望能吸引國際品牌進駐，促進多元商業發展，同時也重視節慶活動，促進不同族裔交流。此外，吳程遠也表示，與民眾保持良好互動，瞭解民眾關心的議題，致力改善警民關係，提高警員士氣。

此外，吳程遠也想在任內推動多項慶典活動。他指出，今年７月４日獨立紀念日當天，市府將在Gabrielino高中舉辦別開生面的慶祝活動，特別採用多架無人機在空中呈現燈光秀。身為聖蓋博市的長期居民，吳程遠期許打造專屬於聖蓋博的慶典活動，包括擴大舉辦退伍軍人節、國殤紀念日等，藉此增強居民對國家、及聖蓋博市的認同感。

身為華裔市長，他希望更多華人積極參與政治，發揮影響力。吳程遠呼籲所有華裔積極投入公共事務，無論是登記選民、參與投票或加入市府團隊，都是讓華裔聲音被重視的關鍵。

對於此民選職務，吳程遠感性地分享道：「我不願只是站在一旁嘆息，而是希望在這場競賽中留下自己的名字。能夠有機會服務市民，對我來說已經非常幸運。」

聖蓋博 華裔 華人

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