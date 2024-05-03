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數百群眾聚集洛警局外 促盡速釋放UCLA示威者

記者楊青/洛杉磯報導
數百人2日中午開始聚集在洛杉磯市警局外，要求儘快釋放被捕的示威者。（李若提供）
數百人2日中午開始聚集在洛杉磯市警局外，要求儘快釋放被捕的示威者。（李若提供）

洛杉磯縣警方（Los Angeles County Sheriff）2日上午，陸續釋放當天凌晨在洛杉磯加大（UCLA）抗議活動中被逮捕的親巴學生和人士；與此同時，數百人士2日中午開始前往洛杉磯市警察局（LAPD），要求警方儘快釋放當天被捕的集會人員，至2日下午，聚集在洛杉磯市警察局前街的人群已增加至500至600人。親巴集會和抗議活動，從校園轉戰警察局。

為預防鬧事，洛杉磯縣警方2日上午在雙塔監獄前建築了隔離區。（李若提供）
為預防鬧事，洛杉磯縣警方2日上午在雙塔監獄前建築了隔離區。（李若提供）

洛杉磯縣警局2日上午11時開始，陸續釋放當天凌晨4時左右在洛杉磯加大校園拒絕解散並與警方對峙的親巴抗議人群，大約有上百名被捕人員在兩個小時中陸續走出位於洛杉磯市中心的雙塔監獄。幾乎每位獲釋者手上都拿著一張黃色單子。一名華人學生向記者表示，這是法庭的出庭通知，告知稍後出庭應訊的時間和法庭地點。

雙塔監獄門前2日清早就出現了等待迎接釋放人員的長隊，他們中不少人是學生家長或親友。每一位獲釋人員在走出監獄警戒線時，都獲得人群歡呼。一位不具名的華人獲釋學生表示，他們的戰鬥還在繼續當中，不會停止。

獲釋學生手拿法庭的黃色傳單，稍後需出庭應訊。（李若提供）
獲釋學生手拿法庭的黃色傳單，稍後需出庭應訊。（李若提供）
大批家長和親友2日上午在雙塔監獄門口等待迎接獲釋人員。（李若提供）
大批家長和親友2日上午在雙塔監獄門口等待迎接獲釋人員。（李若提供）

在4月30日本周二深夜至5月1日凌晨持續三個小時的雙方衝突之後，包括洛杉磯縣、加州公路巡警、洛杉磯市以及校園警方聯合組成的執法隊，對洛杉磯加大校園的帳篷陣營展開了長達數小時的喊話但無效，警方2日凌晨2點左右開始強行驅散營地，拆除上百個帳篷，200多名拒絕解散並於警方對峙人士被捕，分別送往洛縣雙塔監獄和洛杉磯市警察局拘留中心。

洛杉磯市警方2日中午開始陸續釋放逮捕人員，但親巴陣營認為洛杉磯市警察局釋放人員動作太慢，迅速聚集洛杉磯市警察前街。至2日下午2時，聚集人群已增至600多人，不少人帶著大批的食品、飲水和帳篷。

洛杉磯加大 監獄 華人

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