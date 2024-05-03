UCLA校園清場亂象 華人校友感慨

洛杉磯警察和UCLA示威者兩造對峙。（KTLA5電視台畫面）

在洛杉磯加州大學 （UCLA ）校園內數百名抗議者違抗驅散令後，洛市警局（LAPD）和加州公路巡警1日連夜清場，移除了路障並拆除示威者的帳篷營地，近200名抗議者被捕，他們的雙手被塑膠拉鍊銬綁著，華人校友看電視實況無限感慨。

2日清晨的影片顯示，有些人背著手坐在人行道上，警察組成了警戒線，巴士停在附近。在發起強攻之前，警方花了幾個小時透過擴音器威脅，如果示威人群不散去，就會被逮捕。但有超過 1000 人聚集在校園內，包括帳篷營地內外。當清場行動遇到抵抗時，抗議者和警察發生推擠和扭打。影片顯示，一些抗議者在被拘留時被警察摘下了頭盔和護目鏡。 戴面罩的警察強拆示威者帳篷。（KTLA5電視台畫面）

警用直升機在空中盤旋，閃光彈的聲音劃破夜空，發出明亮的光芒和巨大的噪音，使人們迷失方向和眩暈。抗議者們高呼「昨晚你們在哪裡？」意指４月30日周二晚上，有一群反示威者襲擊了示威者營地，但洛加大管理當局和校園警察過了好幾個小時才做出回應。

帳篷營地的抗議者們呼籲大學，停止與以色列或他們所說支持加薩戰爭的公司做生意。學生運動已經從東岸蔓延到全國各地的校園。隨後的警方鎮壓行動與幾十年前規模更大的反對越戰的抗議運動遙相呼應。

華人校友李女士說，看到電視中的混亂場面無限感慨。八年前她跨入UCLA門廊時，那是一座多麼美麗的校園。當時她住在舊金山灣區，本來可以入讀附近的柏克萊加大（UC Berkeley），就是因為喜歡UCLA的美麗校園，所以捨近求遠，遠赴洛杉磯求學。但如今的抗議活動，草坪上的帳篷、木板、鐵欄，抗議者人們揮舞的標語和外國的國旗，手持警棍和拉鍊銬的警察，那裡還有半點高雅、寧靜的學府樣子？