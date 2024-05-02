華裔兄弟分獲海空軍獎學金 選校史丹福、柏克萊

田鵬悅參訪柏克萊加大校園。（田正東提供）

5月1日是 「全國大學選校日」（National College Decision Day），今年南加州有一對華裔雙胞胎兄弟獲得美國空軍或海軍獎學金，分別選擇史丹福大學 （Stanford）和柏克萊加大 （UC Berkeley）就讀，畢業後從軍服役報效國家。

田鵬祥（Mark Tian）和田鵬悅（Mike Tian）是河濱縣東谷聯合學區Eleanor Roosevelt高中應届畢業生，今年3月獲得西點軍校、海軍官校和空軍學院錄取。此外，兄弟倆還獲得史丹福大學和多所加州大學 錄取，以及獲頒多項獎學金。

依美國大學政策，被錄取的學生必須在當年5月1日之前或當天選擇一所大學入讀。因此，田家兄弟在父親田正東（Ted Tian）帶領下，4月中旬分別去空軍學院和史丹福校園參訪，留下深刻印象，並且決定了選校目標。

哥哥田鵬祥決定去史丹福大學攻讀機械工程（Mechanical Engineering）和電腦科學（Computer Science）雙專業（Dual Major），有志設計和製造智能無人機，迎接後無人車時代的新挑戰。他表示，愛好一切高效率事物，無論是設備、系統、軟件或方法都是學習和研究對像。目前，他已成為最高等級的商業化3D設計認證專家，同時也獲得FAA 107商業無人機操作認證，現正在進行飛行訓練，全面感知、積累飛行知識和經驗，計劃大學畢業後加入空軍，進一步學習和建造更先進的飛行器。田鹏祥同時獲頒美國空軍AHFA航空獎學金。

弟弟田鵬悅選擇去柏克萊加大學習生物工程和數據科學（Bioengineering + Data Science），同樣也是雙專業。他有志提高人類生活的健康與幸福指數，將來大學畢業後加入海軍服役五年，希望進行海洋生物方面研究，以便最終開發出高效、易用且成本低廉的醫療設備或藥物。

田鹏悦同時還獲頒美國海軍NROTC獎學金，該項獎學金幫助支付大學學費，可在從軍之前，享受常規大學的生活並專注於專業學習。透過這項計劃，得獎人在加入海軍前，取得四年制大學學位並完成海軍軍官培訓。