我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

華裔兄弟分獲海空軍獎學金 選校史丹福、柏克萊

記者丁曙／洛杉磯報導
田鵬悅參訪柏克萊加大校園。（田正東提供）
田鵬悅參訪柏克萊加大校園。（田正東提供）

5月1日是 「全國大學選校日」（National College Decision Day），今年南加州有一對華裔雙胞胎兄弟獲得美國空軍或海軍獎學金，分別選擇史丹福大學（Stanford）和柏克萊加大（UC Berkeley）就讀，畢業後從軍服役報效國家。

田鵬祥（Mark Tian）和田鵬悅（Mike Tian）是河濱縣東谷聯合學區Eleanor Roosevelt高中應届畢業生，今年3月獲得西點軍校、海軍官校和空軍學院錄取。此外，兄弟倆還獲得史丹福大學和多所加州大學錄取，以及獲頒多項獎學金。

依美國大學政策，被錄取的學生必須在當年5月1日之前或當天選擇一所大學入讀。因此，田家兄弟在父親田正東（Ted Tian）帶領下，4月中旬分別去空軍學院和史丹福校園參訪，留下深刻印象，並且決定了選校目標。

哥哥田鵬祥決定去史丹福大學攻讀機械工程（Mechanical Engineering）和電腦科學（Computer Science）雙專業（Dual Major），有志設計和製造智能無人機，迎接後無人車時代的新挑戰。他表示，愛好一切高效率事物，無論是設備、系統、軟件或方法都是學習和研究對像。目前，他已成為最高等級的商業化3D設計認證專家，同時也獲得FAA 107商業無人機操作認證，現正在進行飛行訓練，全面感知、積累飛行知識和經驗，計劃大學畢業後加入空軍，進一步學習和建造更先進的飛行器。田鹏祥同時獲頒美國空軍AHFA航空獎學金。

弟弟田鵬悅選擇去柏克萊加大學習生物工程和數據科學（Bioengineering + Data Science），同樣也是雙專業。他有志提高人類生活的健康與幸福指數，將來大學畢業後加入海軍服役五年，希望進行海洋生物方面研究，以便最終開發出高效、易用且成本低廉的醫療設備或藥物。

田鹏悦同時還獲頒美國海軍NROTC獎學金，該項獎學金幫助支付大學學費，可在從軍之前，享受常規大學的生活並專注於專業學習。透過這項計劃，得獎人在加入海軍前，取得四年制大學學位並完成海軍軍官培訓。

田正東表示，兩個兒子都專注於工程學，想以不同的專業角度，尋找現實問題的創新解決方案，並為社會整體效率的提高與增進幸福指數做貢獻。

田鵬祥（左）和田鵬悅兄弟參訪美國空軍學院。（田正東提供）
田鵬祥（左）和田鵬悅兄弟參訪美國空軍學院。（田正東提供）
田正東（左二）全家登上史丹福校園胡佛塔Hoover Tower。（田正東提供）
田正東（左二）全家登上史丹福校園胡佛塔Hoover Tower。（田正東提供）
田正東（右二）全家遊覽史丹福大學棕櫚街。（田正東提供）
田正東（右二）全家遊覽史丹福大學棕櫚街。（田正東提供）

柏克萊加大 史丹福大學 加州大學

上一則

橙縣規模4.1地震 華人區震感強

下一則

許氏新鮮花旗春參登場 母親節表達孝心好禮

延伸閱讀

大女兒錄取名校 小S想飛美陪讀

大女兒錄取名校 小S想飛美陪讀
中國留學生騷擾民主活動人士 遭美國法院判刑9個月

中國留學生騷擾民主活動人士 遭美國法院判刑9個月
小S大女兒是高顏值學霸 已申請上南加大和柏克萊

小S大女兒是高顏值學霸 已申請上南加大和柏克萊
水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑
副校長萊恩斯獲聘柏克萊下任校長 年薪94.6萬高出35.8%

副校長萊恩斯獲聘柏克萊下任校長 年薪94.6萬高出35.8%
柏克萊加大下屆校長 萊恩斯將接任

柏克萊加大下屆校長 萊恩斯將接任

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行