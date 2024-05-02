世報母親節午宴 變臉表演

年輕的變臉藝術家明。（明提供）

洛杉磯 世界日報社母親節 感恩午宴，將有精彩變臉表演。變臉藝術家「明」，將帶來充滿中華傳統文化魅力的表演。

變臉藝術家明，雖然年紀輕，但深受中華文化身分感召，決意為服務社區出一分力，讓更多華裔 青少年、其他族裔民眾了解非遺傳統文化。他自小學習現代舞，通過自學掌握變臉後，結合自身的舞蹈功底，加之以现代流行文化的創新，令孫悟空、蜘蛛俠等變臉角色活靈活現。同時他也通過自學，掌握長嘴壺茶藝和吹糖人這兩項非遺文化。

今年年初，他成立一個四人的小團隊，前往星光大道等地，免費為過路遊客和行人表演，也通過機器人秀、泡泡秀、公主秀等一系列豐富的表演，為更多孩子們帶來快樂體驗。現今，他常常收到來自各個中小學的邀請，在學校舉辦的國際日上為學生們表演。他感慨到，每當表演收穫華裔小朋友的熱烈歡呼、感受到他們的自豪之情時，自己也備受鼓舞，更加篤定要為自己代表的華人群體爭光。

世界日報洛杉磯社將於5月4日（周六）上午11時至下午3時舉辦母親節感恩午宴，地點為羅斯密市888海珍大酒樓。活動詳情查詢323-268-4982分機100。