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洛時精選／二手網Redeluxe 夯包瞄準菁英客

編譯胡立宗／綜合報導

深綠色柏金包的最後一站Redeluxe，本身也有故事。

總部設在德州達拉斯的Redeluxe，老闆是一對夫妻。先生Hunter Swain本來是牧師，後來因為神的感召，決定轉行當YouTuber為信眾服務。不過他的頻道只有2840位訂閱者，總觀看13萬1196次。

妻子Georgia Swain與他在神學院相識，在2019年因為一件事使人生大幅轉變。那年，她為了想對自己好一點，在衣櫥裡翻出一個Louis Vuitton錢包，然後在網上拍賣，最後賺回的錢讓她足夠買個新提包。至此，受惠於天意的她決定創辦Redeluxe，以轉賣商品為生。

因為Redeluxe的生意蒸蒸日上，Hunter Swain也加入經營，由Georgia Swain自己擔任代言人，負責在TikTok與Instagram上推銷新產品。

光是成立前三年，Redeluxe的營業額就達到700萬元，Hunter Swain稱一切都來自「我們的CEO，也就是聖靈」。夫妻倆的新家在2023年完工，占地3800平方呎，位在達拉斯郊外、俯瞰湖景。

不過，成功也非光靠上天保佑，Redeluxe宣稱賣出後48小時內付款給賣方，並且以一系列柏金包為主力，其中還有只賣給菁英客人的超稀有包包。

Hermès（愛馬仕）所謂的菁英客人，就是VIP中的VIP，稀有包拿到手至少得等上三年。佳士得（Christie's）2023年曾經賣出這系列的酪黃鱷魚皮包，得標價9萬3000元。

洛杉磯銷贓客桑契拉（Karla Sunceri）也是貨源之一，去年2月至6月間，公司就匯給她12萬1245元。至於其他大戶還有誰，Swain夫妻不願回應。委任律師Stephen Kennedy還不客氣地說，「你們是打算讓無辜者頂罪吧！」

不過，Redeluxe也不是桑契拉唯一的銷贓管道，Poshmark等網站也是。其中一家網站的老闆告訴洛杉磯時報，桑契拉送來的貨都是用Hermès的知名橘盒裝的，看起來像原廠的防塵紙也都好好的，並且也會附上購買收據，換言之沒有道理懷疑。

洛杉磯 德州 拍賣

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