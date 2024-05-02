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洛時精選／柏金包竊案 扯出跨國利益糾葛

洛時記者／Harriet Ryan，編譯／胡立宗
桑契拉與兒子普蘭西亞。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）
桑契拉與兒子普蘭西亞。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

事情要從寶馬山花園（Pacific Palisades）的豪宅竊案開始說起。要求匿名以保安全的女子說，她在2023年去歐洲期間，唯一留在家裡的是個深綠色的柏金包，「這個包我只用過一次，為了慶祝生日」。

但是當兩名歹徒越過圍牆、打破後陽台門入侵時，在短短15分鐘內，被偷走的就只有更衣間裡的十幾個名牌包包，包括柏金包在內。而且他們還很仔細地翻了家中的工作室，搜出收據以證明包包是真貨，「他們感覺起來就像一擊必殺的刺客」。

她一度以為柏金包就一去不回，但幾個月後，她在一個比價網站上看到這個包包，正在以低價向其他人兜售。她報案後才知道， Hermès（愛馬仕）的柏金包（Birkin）已經成為竊盜集團的新目標。

名牌包 竊盜集團新目標

洛杉磯市警局（LAPD）指出，這些老練的犯罪集團來自南美，近年來在美國犯下不少闖空門的案子。就像寶馬山花園的情況一樣，他們先鎖定對象，然後專挑高價包包下手。而且他們與一般移民不一樣，入境美國專門就是來偷的，幹了一票就回國，拿著大把鈔票誇其鄰里。

所以他們得手後會找專門收贓的人兌現，再由銷贓客非法轉合法，放到二手網站賺更多錢，因為很多買不起一手包的人，在這些網站可以花個萬把塊就能買到原價六、七萬元的包包。

以寶馬山花園案為例，法庭紀錄顯示，失主報價3萬7000元的柏金包，歹徒賣給了銷贓客後，後者再賣給Redeluxe網站，最後開價2萬5950元，而且站主還宣稱「實現柏金夢的時候到了！」

洛市警局後來成立專案團隊，並且成功鎖定四名智利人。先是發現他們開著SUV溜達到帕洛斯福德斯（Palos Verdes）與曼哈頓灘（Manhattan Beach）的豪宅外，然後這兩間屋主就報案遭竊，「手提包加珠寶合計9萬7000元」。

兩天後，四人又開著SUV出動了。專案團隊一路跟監到了橙縣，看著四人在約巴林達（Yorba Linda）與安那罕（Anaheim）犯案。當他們打算三度動手時，專案團隊叫來安那罕員警與公路巡警動手逮人，最後三人就擒，一人逃逸。

但過了約45分鐘，逃走那人返回博覽公園（Exposition Park）的公寓，結果被埋伏員警逮個正著。搜查之後，除了發現武器與犯案工具，還有一堆「戰利品」，手表、胸針、袖扣、太陽眼鏡，Louis Vuitton與Gucci的錢包，Christian Dior的手提包等等。但就是沒有柏金包。

警方查了第四人的手機後發現，柏金包已經脫手，賣給了格蘭那達岡（Granada Hills）的銷贓客。但是這人從外表看起來一點都不像罪犯：52歲的女子桑契拉（Karla Sunceri）給人的感覺就是優雅淑女，住家最近才剛裝修過，Lexus的車牌框上寫著大大的「Jesus is Lord」，而27歲的兒子正要從警校畢業。

LAPD先是蹲點，發現不少人拿著垃圾袋進她家，然後空手而出，其中一個還是剛在范杜拉縣犯過案的嫌犯，另一個則是之後因為橙縣竊案而被捕。警察之後尾隨桑契拉到了北嶺（North Hills）的一家Smart & Final Extra!，發現她多次到此與不同人碰面，取回他們的包裹。

雖然寶馬山花園案的女主角認為洛市警局的人不識貨，因為他們把「Hermès」念成「荷梅枝」，而不是法文的「峨眉斯」（譯按，法文的Hermès ，H不發音），但警察就是警察，不管懂不懂法文。

收贓合謀洗錢 母子被控罪

2023年11月1日的破曉時分，持著搜索狀的警察破門而入，搜出46件專門設計的包包，其中16個是「荷梅枝」，以及12萬1031元的現金。另外，桑契拉在格蘭岱（Glendale）租的儲物櫃也被搜出19萬7100元，以及兒子普蘭西亞（Erick Palencia）的LAPD警察制服。普蘭西亞前一天透過UPS送到拍賣網站的包裹也被追回，裡頭有個Hermès包包與兩個Chanel錢包，都是贓物。

洛杉磯縣檢察官辦公室指控桑契拉53項收贓罪名，與合謀、洗錢。普蘭西亞則被控合謀與收受贓物，另一項重罪指控則是他運送贓物，並以個人帳戶收受網拍所得。當LAPD內務局取消普蘭西亞學籍時，他再一個月就會成為警察。

母子都稱無罪，而且桑契拉宣稱她靠打掃為生，每個月只有1655元的收入，普蘭西亞則說他在洛杉磯交響樂團與格里菲斯天文台的月薪只有2500元。法官David Stuart在裁定交保前表示，「我都不確定我信不信這些陳訴了」，但最後還是讓桑契拉以30萬元、普蘭西亞10萬元交保。

不過，儘管桑契拉被捕，但是名牌包還是有其他管道可以銷贓。今年初，洛市西區許多住宅遭竊，包括比佛利山翠斯特（Beverly Crest）價值3000萬的豪宅、寶馬山花園可以遠眺聖卡特琳娜島（Santa Catalina Island）的2700萬宅邸，比佛利公園（Beverly Park）2000萬的大宅，以及俯瞰Bel-Air Country Club 的2200萬元莊園。

至於故事源頭的深綠色柏金包，它在被竊當周就被賣給了二手網站Redeluxe。雖然女主人試圖向Redeluxe索回，但Redeluxe只願意以買進價1萬9000元賣給她，她當然一口回絕，然後就沒了下文。雖然如此，但負責人夫妻最後都未遭刑事起訴，且包包正在返回洛杉磯的路上，因為它已經成為本案的證物。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Harriet Ryan。原文連結：

Birkin bag thieves prowl L.A.’s rich neighborhoods, fueling a bizarre black market

latimes.com/california/story/2024-04-25/how-the-birkin-bag-the-ultimate-fashion-trophy-became-criminal-currency）

各式柏金包。（數位合成Jim Cooke／洛杉磯時報；Getty Images）
各式柏金包。（數位合成Jim Cooke／洛杉磯時報；Getty Images）
桑契拉在北嶺一帶的停車場購買贜物。 (Gina Ferazzi 攝影／洛杉磯時報...
桑契拉在北嶺一帶的停車場購買贜物。 (Gina Ferazzi 攝影／洛杉磯時報)
警方從桑契拉家中搜出的名牌包。（洛杉磯市警局提供）
警方從桑契拉家中搜出的名牌包。（洛杉磯市警局提供）
警方在格蘭那達岡一處民宅發現贜物。(Gina Ferazzi 攝影／洛杉磯時報)
警方在格蘭那達岡一處民宅發現贜物。(Gina Ferazzi 攝影／洛杉磯時報)

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