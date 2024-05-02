中美企業峰會影視論壇 邀3次奧斯卡得主哈里斯主講

三次奧斯卡獎得主哈里斯與「中美微短劇產業發展交流大使」唐江山（右）。（記者沈瑋／攝影）

4月29日舉行的中美企業峰會論壇日活動延續了往年傳統，設有影視論壇探討了中美影視項目合作的優勢共贏。論壇特邀嘉賓有三次奧斯卡獎 得主、南加州大學 電影學院特聘教授哈里斯（Mark Harris）和資深製片人福斯特（Kevin Foster）。論壇主持人霍蘭德（Kim Holland）能說一口流利的中文，她也是一位製片人。

哈里斯教授在紀錄片領域深耕幾十年，曾做過中國廣州國際紀錄片節的評委。他表示，作為獨立電影人，想要拍攝自己的作品總是會面臨籌措資金的挑戰。通常，你需要有一份翔實的計畫書和已經拍好的一個概念先導短片（Proof of Concept short film），帶著去各地參加電影節的商務活動，尋找潛在投資 人。

福斯特坦言，紀錄片製作在很大程度上是「為愛發電」（labor of love），其投資回報周期相對較長。

沈群表示，為中美兩國的投資人介紹具體的商機、具體的主流項目，是他們峰會工作的主旨。現今社會信息傳遞方式已大不同，短視頻的推廣力量不容小覷。在論壇現場，中美企業峰會授予唐江山「中美微短劇產業發展交流大使」獎。影視合作的潛力和可能性，將為民間文化交流和商業合作帶來更多前景。