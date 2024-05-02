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清華大學南加校友會年會 黃唯連任會長

記者張宏／洛杉磯報導
現任會長黃唯連任校友會第55屆會長。（主辦方提供）
現任會長黃唯連任校友會第55屆會長。（主辦方提供）

清華大學南加州校友會日前舉辦年會，現場300多名清華校友、南加學界僑界代表聚集一堂，現任會長黃唯連任校友會第55屆會長。她表示，將盡心盡力為大家服務。

清華大學南加州校友會日前舉辦年會，現場300多名清華校友、南加學界僑界代表聚集一...
清華大學南加州校友會日前舉辦年會，現場300多名清華校友、南加學界僑界代表聚集一堂。（主辦方提供）

黃唯連續兩屆擔任校友會會長，她畢業於台灣清華大學數學系。黃唯表示，這次歡慶清華大學113年校慶和清華大學南加校友會第54屆年會，其中有1314的數字，取諧音就是一生一世的意思，一屆清華學生，一生清華人。其次這次參加校友會的校友們，涵蓋1952級到2021級，跨越70個年級，非常有意義。清華舞龍隊隊長許希聖帶領舞龍隊，在現場有亮相表演。

清華舞龍隊隊長許希聖帶領舞龍隊在現場亮相表演。（主辦方提供）
清華舞龍隊隊長許希聖帶領舞龍隊在現場亮相表演。（主辦方提供）

出任54-55屆理事長的王煒，畢業於北京清華大學精密儀器系。他表示，南加州兩所清華大學的校友會一直都很活躍，積極參與校友會活動，校友會提供一個交流聯誼的平台，希望大家能在這裡感受母校溫暖和友誼，也希望校友會越辦越好。

清華大學校友也是南加州僑領的張素久表示，清華大學南加州校友會主要由北京清華大學和台灣新竹清華大學校友組成，按照慣例兩方輪流出任會長一職，本屆恰逢台灣新竹清華的黃唯出任會長，希望她為校友會吸取更多新會員，也能促進兩岸清華校友的聯誼和團結。

值得一提的是，北京清華大學數學系的校友李建宇促成電影製作公司參與這次校友會活動，紀錄校友會活動的風采。

南加 加州 華人

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