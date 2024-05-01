南加僑界歡宴 童惠珍盼凝聚僑心

童惠珍表示，身為僑聯總會理事長，她將致力促進台灣與海外僑社的聯繫，團結僑心，並呼籲年輕一代傳承中華文化、參與僑務，以及僑胞在兩岸關係中扮演溝通橋樑，為台灣發展與兩岸和平貢獻心力。（記者張庭瑜/攝影）

南加州僑學商界4月29日歡迎中華民國 僑聯總會新任理事長童惠珍為期八天的訪美行程。童惠珍呼籲海外華僑在兩岸關係上扮演民間溝通的橋樑角色，並鼓勵年輕一代傳承發揚華人 文化。現場約有200人出席。

童惠珍自2月17日上任以來，十分重視僑團的聯繫和團體，此行精心規劃約20項的僑團拜會行程。僑聯總會長年舉辦全球華語文競賽，72年來已收到逾15萬件海外華裔 子弟的參賽作品。僑聯總會也定期出版「僑訊」月刊，報導世界各地僑社動態，加強僑團間的訊息交流。

針對兩岸關係，童惠珍呼籲在當前官方交流管道受阻的情況下，海外華僑應扮演民間溝通的橋樑角色。透過密切互動，讓對岸民眾了解台灣珍視民主自由的核心價值，體認兩岸生活方式的差異，增進彼此理解。童惠珍也關切海外僑團青黃不接的隱憂。她積極鼓勵年輕一代華裔子弟投入僑社事務，傳承發揚華人文化。她承諾，未來僑聯總會將著力連結台灣的歸僑團體，以及海外華裔二三代，加強世代間的互動交流，讓愛鄉愛國的僑胞情誼薪火相傳。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀肯定童惠珍的訪問成果。晚宴中，數十年熱忱服務僑界的文光華獲頒續任聘書。僑聯總會也頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家。