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南加僑界歡宴 童惠珍盼凝聚僑心

記者張庭瑜/洛杉磯報導
童惠珍表示，身為僑聯總會理事長，她將致力促進台灣與海外僑社的聯繫，團結僑心，並呼籲年輕一代傳承中華文化、參與僑務，以及僑胞在兩岸關係中扮演溝通橋樑，為台灣發展與兩岸和平貢獻心力。（記者張庭瑜/攝影）
童惠珍表示，身為僑聯總會理事長，她將致力促進台灣與海外僑社的聯繫，團結僑心，並呼籲年輕一代傳承中華文化、參與僑務，以及僑胞在兩岸關係中扮演溝通橋樑，為台灣發展與兩岸和平貢獻心力。（記者張庭瑜/攝影）

南加州僑學商界4月29日歡迎中華民國僑聯總會新任理事長童惠珍為期八天的訪美行程。童惠珍呼籲海外華僑在兩岸關係上扮演民間溝通的橋樑角色，並鼓勵年輕一代傳承發揚華人文化。現場約有200人出席。

童惠珍自2月17日上任以來，十分重視僑團的聯繫和團體，此行精心規劃約20項的僑團拜會行程。僑聯總會長年舉辦全球華語文競賽，72年來已收到逾15萬件海外華裔子弟的參賽作品。僑聯總會也定期出版「僑訊」月刊，報導世界各地僑社動態，加強僑團間的訊息交流。

針對兩岸關係，童惠珍呼籲在當前官方交流管道受阻的情況下，海外華僑應扮演民間溝通的橋樑角色。透過密切互動，讓對岸民眾了解台灣珍視民主自由的核心價值，體認兩岸生活方式的差異，增進彼此理解。童惠珍也關切海外僑團青黃不接的隱憂。她積極鼓勵年輕一代華裔子弟投入僑社事務，傳承發揚華人文化。她承諾，未來僑聯總會將著力連結台灣的歸僑團體，以及海外華裔二三代，加強世代間的互動交流，讓愛鄉愛國的僑胞情誼薪火相傳。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀肯定童惠珍的訪問成果。晚宴中，數十年熱忱服務僑界的文光華獲頒續任聘書。僑聯總會也頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家。

紀欽耀表示，對童惠珍理事長率團訪問洛杉磯成果印象深刻。歡迎晚宴匯集各界代表，反映...
紀欽耀表示，對童惠珍理事長率團訪問洛杉磯成果印象深刻。歡迎晚宴匯集各界代表，反映出當地僑界高度重視此訪，對僑聯總會在凝聚僑心、促進台灣與僑界聯繫方面，寄予殷切期待。（記者張庭瑜/攝影）
童惠珍（左一）為美西南辦事處主任文光華（右一）獲頒續任聘書。（記者張庭瑜/攝影）
童惠珍（左一）為美西南辦事處主任文光華（右一）獲頒續任聘書。（記者張庭瑜/攝影）
僑聯總會同日頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家，並由童惠珍（右二）、紀欽耀...
僑聯總會同日頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家，並由童惠珍（右二）、紀欽耀（左三）、文光華（右一）一同頒發。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國僑聯總會理事長童惠珍訪美期間當地僑胞特地在洛杉磯舉辦歡迎晚宴，當晚更匯集...
中華民國僑聯總會理事長童惠珍訪美期間當地僑胞特地在洛杉磯舉辦歡迎晚宴，當晚更匯集當地新僑、老僑各界代表。（記者張庭瑜/攝影）

華裔 華人 中華民國

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