杜立德行動82周年 美中子女續友誼

杜立德飛行副官Dick Cole上校。（Children of the Doolittle Raiders）

【前言】2024年4月18日，距1942年美軍「轟炸東京（史稱「杜立德空襲，Doolittle Raid」）」整整82周年。在這個具有特別意義的日子到來期間，杜立德（James Doolittle）當年的同機飛行副官、參與轟炸行動80人中最後一位離開人世的飛官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal，特別從德州 來到洛杉磯 ，與她相聚的包括當年轟炸行動後救助美軍的中國民眾的後代、好萊塢華人 編劇和主流媒體資深華人，當年的空襲行動，再次且更加清晰地呈現在大家面前。

80位美國飛行將士 畫上人生句點

2024年4月18日，距1942年美軍「轟炸東京（史稱「杜立德空襲，Doolittle Raid」）」82周年。當年參與轟炸行動的80位美國飛行將士，已全部畫上人生句號，但美軍飛官與中國救助民眾後代的友誼，歷經半個世紀承上啟下，愈久彌堅。

杜立德（James Doolittle）在42年轟炸東京行動中的同機飛行副官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal，在這個特別日子前夕從德州來到洛杉磯，相聚的包括當年轟炸行動後救助美軍的中國大學生的後代、好萊塢華人編劇和主流媒體資深華人。

1942年Cole作為杜立德的飛行副官，與杜立德同機第一個從「大黃蜂」航母上起飛，打破了航母短距離無法起飛大型轟炸機的禁忌，兩人駕駛的飛機也是第一個進入日本領空，身先士卒。Cole上校2019年4月過世，享年103歲。Cindy表示，父親是整個杜立德轟炸東京行動80人中最後一位離世的飛官，為轟炸東京行動畫上句號，但是，所有飛官的後代、她與當年對墜機美軍救死扶傷的中國軍民後代的友誼長存。

十年前因籌劃撰寫以「轟炸東京」為背景中美軍民聯合抗戰電影劇本而通過「杜立德突襲者之子（Children of the Doolittle Raiders）」組織輾轉認識Cole上校，同時與Cole上校的女兒、「杜立德突襲者之子」組織發言人Cindy結下友誼。Cindy表示，80位飛官，16架轟炸機，為振奮美國二戰士氣、打破日本不可戰勝神話的唯一目標，是父輩們留給他們的珍貴遺產。

好萊塢電影編劇張大星說，他在2017年曾專程開車從喬治亞州到華府，準備訪問當年應邀參加華府獨立日演講的Cole上校，遺憾的是老人家當時腿部受傷無法前往，錯過了見面機會。

就在他感慨老飛官們風燭殘年，隨時都可能凋零的時候，他在2019年1月底終於有幸前往德州奧斯汀，見到了已經103歲的Cole上校。老家人的精神和身體看上去非常好，還親筆在他帶去的《東京上空30秒》上簽名，但是沒想到僅僅兩個月後，老人就去世了。

轟炸行動倖存者 感謝中國人

非常珍貴的是，Cole上校在最後一次接受採訪時留下了他的話語。他面對張大星的鏡頭說，作為杜立德轟炸行動最後的倖存者，他代表美軍、甚至同盟國的全體戰友們，向中國人表示感謝。

這些年，張大星還曾前往西雅圖，採訪了一位經歷二戰的中國僑民。這位當時在湖北宜昌上學的華僑說，日軍打到宜昌之後，長江航運中斷，國民政府和民眾都陷入極大的物資匱乏當中，當地報紙只能改用粗糙的馬糞紙。突然有一天傳來了大好消息，說美國的飛機把東京打了，全城沸騰歡呼，當天全城都是不用錢的馬糞紙印刷的號外。後來大家才知道，那就是杜立德轟炸東京行動。

家住洛杉磯的劉先生表示，杜立德的飛行縱隊在轟炸行動後因燃油不夠被迫墜機後，飛官跳傘四散，其中一隊人馬住進了附近的小旅館，需要懂得英語的人幫忙翻譯以轉移到安全地方。同在旅館下榻的劉家父親正好被美國飛官「看上去是文化人，可能懂英語」。美軍最後果然得到劉父並幫助，轉往安全地區。多年後劉父來美留學，與飛官們重聚，成為「杜立德突襲者之子」組織首位外籍會員。