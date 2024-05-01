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杜立德行動歷史回放：空襲東京 80名飛官、16架轟炸機

記者楊青／洛杉磯報導
1942年4月2日，「大黃蜂號」航空母艦搭載美國陸軍航空隊16架B-25轟炸機從舊金山開往日本。（歷史照片來自National Museum of the U.S. Air Force）
1942年4月2日，「大黃蜂號」航空母艦搭載美國陸軍航空隊16架B-25轟炸機從舊金山開往日本。（歷史照片來自National Museum of the U.S. Air Force）

日本偷襲珍珠港五個月後，美國第一次對日本本土實施了空襲轟炸行動。1942年4月18日，由美國著名飛行員吉米·杜立德（Jimmy Doolittle）中校策劃並領軍執行。這也是美國戰爭史中，唯一一次美國陸軍航空軍轟炸機在美國海軍航空母艦起飛執行的戰鬥任務，打破了日本本土從來不受攻擊的神話。

行動由「大黃蜂號」航空母艦搭載陸軍航空隊16架B-25轟炸機空襲日本本土。杜立德用三周時間在佛羅里達培訓飛行員執行行動，同時改裝轟炸機。改裝後的B-25拆除了許多設備以減輕重量，加大油箱，最後油量增加一倍，以適應遠程飛行。

1942年4月2日大黃蜂號搭載16架B-25B米切爾型轟炸機，低調離開舊金山港口，12天後與從珍珠港出發擔任護衛的第16特遣艦隊（以企業號為主力）在中途島會合。每架轟炸機攜帶四顆500磅的炸彈及燃料，在距離日本約450海浬的海域從大黃蜂航空母艦的甲板上升空起飛。雖然當時日本全力防禦，但由於時間估計失誤等原因措手不及。美軍所有轟炸機成功飛抵日本且超低空對東京、橫濱、名古屋和神戶的油庫、工廠和軍事設施進行了攻擊。

按原定計畫，轟炸機縱隊在行動之後飛往中國江西南昌和浙江衢州（當時兩地尚在國民政府掌控中）降落，但由於起飛比原計畫早，燃料不足，加上黑夜降臨，聯絡不暢，計畫中的地面指引沒有及時到位，杜立德中校下令全體棄機跳傘。

除一架飛機落入蘇聯領土外，另15架飛機分別墜毀在浙江、江蘇、江西和湖南等地，大部分飛行員迫降或跳傘。 其中14支轟炸縱隊得到中國軍民救助，輾轉平安回到美國。同時有八名飛行員和機組人員被日軍俘虜，三人遭到處決，一人在保釋過程中死亡。杜立德本人跳傘落在浙江臨安縣水田上，被農民救起。生還美軍一行在時任浙江省主席黃紹竑的國民抗敵自衛隊與戴笠的忠義救國軍掩護下，輾轉抵達重慶，受到國民政府蔣介石總統表彰。生還的飛行員們回美不久又重返戰場，其中12人在戰鬥中殉職。

杜立德空襲行動後，日本因中國軍民救助美軍而開始對中國江西和浙江一帶展開殺光、搶光、燒光「三光」政策，25萬中國百姓和7萬中國士兵喪生日本槍炮之下。作為報復，日本於1944年11月向美國發射了約9000顆氣球炸彈。（史料整理／記者楊青）

1942年4月18日，美國陸軍航空隊16架B-25轟炸機由杜立德領軍率先從大黃蜂...
1942年4月18日，美國陸軍航空隊16架B-25轟炸機由杜立德領軍率先從大黃蜂航母上起飛，前往轟炸日本。（歷史照片來自National Museum of the U.S. Air Force）

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