洛市3議員擬禁商家無現金交易：損無銀行帳戶者權益

目前一些商家僅接受無現金支付方式（示意圖，Pexels/iMin Technology）

三名洛杉磯 市議會成員與其他官員30日提議禁止該市商家只採用無現金交易方式。

在新冠（ COVID-19 ）疫情大流行期間，許多企業轉向無現金支付方式，以減少員工與客戶之間的接觸；其他則因擔憂引發犯罪動機而不再使用現金。

該動議由女議員Heather Hutt於2023年8月首次提出，目的確保所有洛杉磯人擁有包容和公平的經濟環境，幫助那些可能因為無法獲得銀行帳戶或申請信用貸款遭拒、而不得不以現金支付商品和服務的洛杉磯人。「市場上的無現金支付系統性地排除了低收入 有色人種社區、不符合信用卡 或借記卡年齡資格的年輕人，以及尚未過渡到銀行卡或數位支付方式的老年人。」

市議員Eunisses Hernandez支持該法案的支持，並強調了該法案可能對「無銀行帳戶」的個人產生的影響。

Hernandez說，「（無現金交易）不僅排除了沒有銀行帳戶的人，還包括因多種原因無法使用信用卡或借記卡的人。這包括性侵犯受害者、逃離親密關係暴力的人，以及當購買記錄和位置可以透過數位銀行系統追蹤、人身安全可能會因此受到威脅的人。

該動議必須通過貿易、旅行和旅遊委員會，然後才能在今年夏天提交市議會進行最終投票。

另外值得一提的是，今年3月，三名美國遊客因國家公園管理局拒絕接受現金支付而對該機構提起訴訟，涉及美國各地公園的入場費。

這三名分別來自加州、紐約州和喬治亞州的遊客在華盛頓特區的聯邦法院提起訴訟，他們指稱國家公園管理局違反了聯邦法律，因為不允許遊客使用現金支付的方式進入各個公園、紀念碑和歷史遺址。

訴訟指出，國家公園管理局的做法違反了一項美國法律，該法律規定「硬幣和紙幣……是所有債務、公共費用、稅款和費用的法定支付方式。」

訴訟還表示：「國家公園管理局拒絕接受用於支付入場費用的美元貨幣，明顯違反了聯邦法律。」