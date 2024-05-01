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聖蓋博5月3日慶墨西哥抗法紀念日 歌舞、美食活動熱鬧

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博市的「墨西哥抗法紀日」，5月3日舉辦。（聖蓋博官網）
聖蓋博市的「墨西哥抗法紀日」，5月3日舉辦。（聖蓋博官網）

聖蓋博市將在5月3日（周五）舉辦一年一度的墨西哥「抗法紀念日」（Cinco de Mayo Mercado），屆時將有熱鬧歌舞表演、墨西哥美食等活動。民眾可以通過該活動，感受熱辣的墨西哥文化。

Cinco de Mayo Mercado在西語中意為「5月5日」是美國墨裔一年中最重要的節日之一。該節日紀念歷史上這一天，墨西哥人擊退法國軍隊的入侵，進而獨立成功。

該活動的具體時間為下午5時30分至9時30分，地點為Mission District，320 S. Mission Drive，San Gabriel 91776。

當天會有表演藝術家帶來墨西哥風情歌舞，一直持續至晚7時。美食有墨西哥卷餅餐車、啤酒花園、奶茶及甜品等，還有小朋友遊戲攤位。

民眾可將車停在聖蓋博大劇院停車場或附近的Park and Ride停車場，地點為257 S Mission Drive San Gabriel 91776，兩個停車場停車均免費。

如有疑問，可致電聖蓋博市社區服務部電話626-308-2875。

墨西哥 聖蓋博

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