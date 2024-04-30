中美企業峰會 協助華人投資主流

美國華人建築公會副會長鮑孜洵（左）與中美企業峰會主席沈群（右）。（記者沈瑋／攝影）

中美企業峰會論壇日活動29日在聖蓋博喜萊登酒店舉辦，緊湊的研討項目中， 包括如何協助華裔企業爭取到政府標案。

中美企業峰會主席沈群表示，峰會創始於2009年，是以服務中美兩國企業家為宗旨、促進民間交流而搭建的平台，到2019年共成功舉辦十屆。作為一個非政府機構，它為有投資 意願的兩國企業家提供項目和資源對接。即便過去三、四年受經濟大環境不佳、中美間旅行不暢等因素影響，峰會仍再次在洛杉磯舉行，並決定因勢利導、錨定新的重點服務方向和特色，即深入美國華人 社區，利用自身經驗和對政策、政府導向的專業解讀，幫助投資人融入主流社會。

他舉例，正如在房地產論壇的探討所言，像是洛杉磯捷運（LA Metro）的相關設施建設和洛杉磯國際機場 （LAX）改建計劃這樣的百億大型項目，均有一部分政府資金會下放到少數族裔商家。對根基不深的新移民企業家而言，進入此類投資門檻相對較高，但倘若能與本地企業合作，利用彼此優勢，便可達到「聚力共贏」。

論壇特邀嘉賓還包括美國華人建築公會副會長鮑孜洵，律師、哈岡華人協會會長方孝偉和明石投資管理公司（Sunstone Management）副總裁Nathan Jia等。