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LPGA錦標賽落幕 王文祥、范文華頒獎

洛杉磯訊
王文祥夫婦為冠軍頒發獎盃，左起：王范文華、Hannah Green、王文祥（受訪者提供）
王文祥夫婦為冠軍頒發獎盃，左起：王范文華、Hannah Green、王文祥（受訪者提供）

2024年LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球錦標賽於4月28日在威榭爾鄉村俱樂部（Whilshire Country Club ）落下帷幕，在四天的激烈競技後，澳洲選手Hannah Green二度奪冠，其冠軍獎杯由賽事冠名贊助商、台商王文祥夫婦頒發。

JM Eagle總裁兼執行長王文祥（Walter Wang）在頒獎上向所有工作人員致謝，並恭喜Green連續二年奪冠，十分難得。王文祥表示，該比賽的舉辦原因主要有二：一在提高職業女子高爾夫的獎金，致力縮小與男子職業球員獎額的差距。他說，美國女子職業高爾夫球的獎金，一年來增加了一倍，從去年主辦單位僅兩個獎金總額超過3百萬美元，今年已有9項LPGA比賽獎金總額超過。另一原因是，他希望經由高爾夫球運動，從小培養當面對艱難、挑戰、選擇之際，能展現其積極的態度，面對困難，克服困難。尤其從小孩階段開始，從學校的課後活動，父母一起參予，將智力與體力相結合。他說，在今年的活動期間，已有1000多位小朋友和小學生直接的參與。他更希望此一活動能持之以恆，不斷延續下去。

Hannah Green是去年LAPG洛杉磯錦標賽的冠軍，今年她在關鍵後九洞中兩次從果嶺外擊球進洞，戰勝了Maja Stark再次奪冠，這也是她第五次獲得LPGA 巡迴賽勝利。

Green表示，她參賽的心情還是很緊張，她說，「我從來沒有能夠像這樣在最後一洞領先時獲勝，所以很高興能夠在本輪較早的時候完成比賽。」Green最終打出66桿，低於標準桿5桿，以3桿優勢擊敗Stark。 現年27歲的Green也是上月初LPGA新加坡站的冠軍。

亞軍Maja Stark最終打出68桿，她來自瑞典，現年24歲，上周在雪佛龍錦標賽中獲得了第二名，在今年的第一場大滿貫賽中落後排名第一的Nelly Korda 2桿。

「我對自己的比賽方式感到非常自豪，」Stark說，「我覺得我打了很多好球，儘管神經有點緊張，但我總是能夠很快恢復正常的心態。」

王文祥妻子王范文華（Shirley Wang）的公司Plastpro還贊助了來自全球144名參賽球員的免費住宿。

洛杉磯 新加坡 澳洲

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