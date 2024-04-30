健康活力好媽媽／教育孩子 李掌珠：不說謊最重要

好媽媽李掌珠教育孩子，最重要的是不能撒謊。（受訪者提供）

南加 好媽媽李掌珠（Amy Chang）培養一個優秀兒子，他是洛杉磯 縣高等法院法官張耀元（Adam Chang）。談到從小如何教育孩子，李掌珠表示，最重要的一點，就是不能撒謊。

李掌珠一家上世紀80年代從台灣移民美國，她回憶初來乍到十分辛苦，一邊努力工作養家，還要陪伴年幼兒子適應新環境。李掌珠曾在台灣一所大學執教，到洛杉磯後，從事銀行工作20多年，之後轉入洛縣 政府部門直到退休。

李掌珠從小對兒子最大的要求，就是不能說謊。她認為，做錯事情可以原諒，但絕對不能撒謊，有第一個謊言，就需要更多謊言去彌補，這樣就會惡性循環。張耀元初中時想轉學到聖瑪利諾（San Marino）的學校，但家庭住址不符合，當時不少人借地址就讀。但李掌珠認為，如果這麼做，就是對學校撒謊，她堅決反對任何欺騙，最後兒子通過申請進入這所學校，並成為夢寐以求的高爾夫球校隊一員。

從小培養孩子的責任心，是李掌珠教育的另一個重要內容。她認為，不一樣的年紀，應承擔責任也不同。隨著年齡越增長，責任應該越大。張耀元9歲時，母親就要求他分擔家務，一周洗三次碗。回憶那段時光，孩子踮著腳洗碗，母親一旁陪伴，聊聊校園發生的事，這樣的美好場景，一直持續到初中。每年張耀元過生日，李掌珠都會重新定義新一年的責任，通過這樣的教育方式，兒子越來越獨立。小學3年級面對校園霸凌時，張耀元就已經學會如何與校長、同學巧妙溝通，獨立處理問題。李掌珠表示，「每次碰到事情，我都會讓孩子學會自己面對，父母則是他背後最大支持。」

談到孩子成長過程中，母子間遇到矛盾如何解決，李掌珠分享，最好的辦法是去一家喜歡的餐廳，享受美食後，兩人心平氣和交流想法，此舉效果很好。兒子讀高中時，對晚10時前回家的規定有意見，李掌珠回憶，母子倆就在餐廳討論，最後和平解決，「在家裡會爭吵，但在餐廳就會注意禮貌，可以控制聲音和情緒。」李掌珠笑稱，兒子後來有事情找她談，也會約在餐廳吃飯聊天。

因為對律師的成見，李掌珠曾經不贊成兒子考法學院，但張耀元的一番話最終打動母親，「他希望幫助別人，而人最需要幫助的，就是生病、或遇到法律困難。後來李掌珠也遇到一次無理糾紛，就理解兒子的選擇。」張耀元現在是洛縣高等法院法官，服務社區，這讓李掌珠非常欣慰。「從小尊重孩子的選擇很重要，不要把孩子當作家長的附屬物，要當作獨立的人對待」。李掌珠希望每個父母都能尊重孩子的興趣愛好，如果希望孩子做什麼，父母就以身作則。

李掌珠的兒子張耀元如今已經有自己的小家庭，妻子游蕙綾（Samantha Yu）同樣非常優秀，她是世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長，事業成功，小家庭還有兩個可愛的孩子。游蕙綾表示，常見許多女性在事業上奮勇拚搏，卻難以兼顧家庭溫暖，但婆婆李掌珠不僅在職場上嚴肅負責，更是家中慈母，對待媳婦如同愛護女兒，時刻溫暖關懷。「因為兩家相距很近，婆婆常用心準備美味的家常菜，讓我們在忙碌的工作之餘，感受到家庭溫暖。」 游蕙綾說，「婆婆樂於幫忙照料孫女，成為家中每個成員的最佳後盾，她是一位極致的模範媽媽和模範婆婆。」