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中國2296件違法兒童商品 被查獲

洛杉磯訊
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。圖為被查獲的自閉症平衡椅。（CBP提供）
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。圖為被查獲的自閉症平衡椅。（CBP提供）

美國海關和邊境保護局（CBP）29日指出，查獲2296件來自中國的違法進口商品，包括自閉症平衡椅、嬰兒換尿布台、嬰兒/兒童梯凳和字母神秘盒玩具等，估計價值為7萬9696美元。這些商品因不符合美國兒童安全標準，進口商將面臨指控。

CBP表示，他們是今年1月底和2月初攔截這些來自中國的不合格商品，包括96輛嬰兒學步車、216張自閉症平衡椅、492張嬰兒換尿布台、196張嬰兒/兒童梯凳和1296個字母神秘盒玩具，這些商品分四批從中國港口輸出。

CBP指出，海關在檢查中發現，有可疑物品隱藏在合法貨物中。選取部分商品送至美國消費品安全委員會檢查後，調查員確認這些商品違反美國的兒童安全標準。

其中嬰兒學步車缺乏消費者註冊、兒童產品證書和追蹤標籤。自閉症平衡椅違反「消費品安全法」。尿布台被發現違反嬰兒尿布產品安全標準、消費者註冊、兒童產品證書和追蹤標籤要求。嬰兒/兒童踏凳，缺乏所需的兒童產品證書和追蹤標籤。數字玩具不符合美國小零件安全要求，違反「聯邦危險物質法」。

CBP洛杉磯港總監Cheryl Davies表示，這些商品可能對美國兒童造成傷害，海關嚴防非法進口、違反美國安全標準的產品。

2023年，CBP在洛杉磯/長堤港共攔截344批違反美國健康與安全法規的貨物。這些產品包括帶有小部件以及含鉛超標的玩具、不安全的高腳椅和嬰兒床、高度易燃衣服、不安全電源板、家用照明和個人衛生產品等。

美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。（CBP提供）
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。（CBP提供）
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。（CBP提供）
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。（CBP提供）
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。圖為字母神秘盒玩具等。（CB...
美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。圖為字母神秘盒玩具等。（CBP提供）

CBP 洛杉磯港 字母

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