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帆水母湧上南加海岸 有毒別摸

洛杉磯縣訊
近日出現在南加州海岸的帆水母。（KTLA電視台畫面）
近日出現在南加州海岸的帆水母。（KTLA電視台畫面）

一種半透明的神祕海洋生物，再次現身南加州海岸。這種生物身上有半圓形、藍色透光的帆，被海水衝上海岸，有成千上萬隻。專家提醒，看見這種小生物，最好不要觸摸牠。

根據KTLA電視台的報導，在新港灘（Newport Beach）等南加州海灘，近日出現大量形似水母的小生物。Davey’s Locker賞鯨公司的海洋生物專家Jessica Rodriguez表示，這種小生物叫做「velella velella」，學名稱為帆水母（By-the-Wind Sailor）。牠們身上有小帆，隨風遠航。這種生物一般漂浮在遠離海岸的海洋上，有時一年才會被衝上海岸一次。

近日出現在南加州海岸的帆水母。（KTLA電視台畫面）
近日出現在南加州海岸的帆水母。（KTLA電視台畫面）

Jessica Rodriguez表示，這種生物與水母相近，是寄居在殼下的生物，身上有小刺，可能會刺人。因此她不建議民眾觸碰牠。不過其攜帶的毒素一般劑量較小，即使被螫，也不會有生命危險。不過，對於在海中游泳、衝浪或進行其他水上運動的民眾，要盡量避免靠近成堆的帆水母海域，以防被螫傷。

帆水母的出現，也吸引其他捕食客如「mola mola」即海洋太陽魚出現，牠們近日被目睹在大口大口地吃帆水母。其他以帆水母為食的生物，還包括海鳥和海龜。不過帆水母身上的毒液以及較少的肉質，使牠無法成為大部分海洋生物的「菜」。

專家表示，這幾日大量出現在南加海岸的帆水母，可能最終被吃掉，或是再度被沖回大海中，也可能就在海岸上死亡、腐爛消逝。

帆水母去年4月也曾大量出現在南加州海岸，包括杭廷頓灘（Huntington Beach）、足馬海灘（Zuma Beach）、曼哈坦灘（Manhattan Beach），和鹽溪海灘（Salt Creek）等地，都有牠們的蹤跡。

南加 加州

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