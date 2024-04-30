小貓誤遭跨州郵寄6天 毫毛無損

寵物貓6天冒險之旅，封閉盒子不吃不喝竟安然無恙。（KTLA5電視台畫面）

猶他州一隻頑皮的寵物貓，鑽進主人亞馬遜 退貨包裹，之後開始長達六天的冒險之旅，不吃不喝在一個封閉盒子內，被運往南加州 。包裹被打開時，這隻小貓竟安然無恙。

根據洛杉磯KTLA5電視台報導，猶他居民Carrie Stevens Clark表示，家中的寵物貓Galena突然神祕「失蹤」。她想盡一切辦法尋找，發布傳單、社交媒體帖子，甚至尋遍社區的每個角落。

4月17日，小貓失蹤一周後，Clark接到來自600多哩外的電話，稱小貓找到了，原來寵物貓跟隨亞馬遜的退貨包裹到了南加 州。Clark在臉書上寫道，小貓身上的微晶片被掃描，她因此立即收到短信通知，有獸醫打電話稱貓就在加州。

原來頑皮的寵物貓Galena，在家人不知情時跳進包裹，裡面裝滿主人退回亞馬遜的產品。包裹被密封並運走後，這隻貓在沒有食物和水的情況下，冒險旅行六天，最後來到南加內陸河濱（Riverside）的貨物回收中心。

小貓身上的微晶片被掃描，主人終於找到。（KTLA5電視台畫面）

工作人員當時打開這個包裹，令人驚訝的是，這隻貓經過長途旅行，竟安然無恙，工作人員把貓帶到獸醫處做檢查，後者掃描晶片並最終找到小貓的主人。Clark對此感激萬分，「如果沒有微晶片和人們的善意，她可能永遠也找不回小貓」。

找到寵物貓的第二天早上，夫妻倆登上飛往南加州的飛機，接小貓回家。完成血液檢查後，小貓Galena出院，與主人一起踏上10小時的公路旅行，返回猶他州。Clark表示，經歷這次冒險之旅，小貓體重有所減輕，但沒有受傷，長達六天沒有食物和水，可能運輸過程中溫度不是很高，而且包裹上的裂縫讓小貓能夠呼吸，讓牠幸運的存活下來。