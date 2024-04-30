洛城新語／高鐵開建 納稅人要做好準備

「等了幾十年，美國第一條高速鐵路計畫，終於開始動工」。從民生角度出發，這無疑是令人振奮的好消息；不過以史為鏡，高鐵想要實現盈利不容易，有時甚至需要「國家隊」下場，才能從破產 邊緣將其救回。在高鐵這隻「金母雞」開始下蛋前，納稅人要做好斥巨資幫助它活下去的準備。

作為傳統基建強國，美國是否需要高鐵，答案應該是肯定的。營建高鐵，不僅能增加交通便利，還會帶動周邊城市經濟。尤其是在2028年洛杉磯 奧運吸引世界目光之際，美西公共交通系統倘若仍如今天般羸弱，多少有點說不過去。

回顧這個立項於2008年，前後歷經三任總統、三任州長的加州高鐵工程，無法籌集足夠資金，是計畫十數年無法開工的關鍵。而高鐵「費錢」，絕不僅是初期動輒百億元的施工經費；建成後的營運，同樣是對資金鏈的巨大考驗。

以史為鏡，無論是近20年的台灣、中國及歐洲高鐵，還是通車近60年的日本 新幹線，都在營運初期面臨巨額虧損。2007年投入營運的台灣高鐵，起初運量不如預期，加上需償還籌措建設資金發行的特殊股股息，面臨巨額虧損，2014年底走到破產邊緣。最終依靠「國家隊」進場，通過公家直接增資等手段，扶大廈之將傾；台灣高鐵也因公家持股過半，成為國有民營公司。

中國高鐵同樣靠「國家隊」扶持，才得以生存。中國國家鐵路集團2023年底發布的2022年財報顯示，中國高鐵營運虧損695億元人民幣（約100億美元）。早前有報導，中國高鐵18條路線12條虧損，負債總額已突破6兆人民幣（約8280億美元）。高鐵的收入連利息都付不起，全靠國家財政和貸款支撐。

而高速鐵路「鼻祖」日本新幹線，也因連年虧損，不得不在1987年開啟民營化，以償還巨額債務。此後為新幹線能存活下來，中央與地方政府進行數次補貼。歐洲的高鐵歐洲之星，也曾面臨類似財務困境，受限篇幅不再展開。

以上案例不是為高鐵潑冷水，而是說明高鐵建成後帶來的經濟效益很難一竿見影，周邊餐飲、酒店及中轉公共交通等配套設施，往往要較長時間才能形成規模。在高鐵經濟生態圈成熟前，往往需要政府用大量稅金進行扶持。密西根州立大學鐵路教育主任Nick Little就在接受洛杉磯時報的採訪中表示，美西近日開工的這條Brightline West，可能最少需要25年，才能開始盈利。

不過高鐵在扭虧為盈後，確實能成為可以下「金蛋」的母雞。台灣高鐵如今蓬勃發展，盈利節節攀升。中國高鐵2024年發布業績報告，預計2023財年實現盈利，這也側面解釋為何此前高鐵一直虧錢，卻愈建愈多。而日本新幹線、歐洲之星，雖然近期有踢到「鐵板」，但未來前景仍然向好。

綜上，美國高鐵未來要走的路不會一馬平川，納稅人要做好斥巨資幫助它活下去的準備。