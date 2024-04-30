Yelp發布美百強早午餐廳 南加8家上榜

Yelp美國「百強早午餐廳」出爐，南加共有8家餐廳上榜。（Unsplash)

Yelp最新發布2024年美國「TOP 100早午餐廳」，其中八家上榜餐廳位於南加州 。

位於范杜拉市（Ventura）的「Immigrant Son Caffe」排名第二。該餐廳以其招牌早餐烤寬麵條和其他採用當地食材製成的義大利家庭食譜而聞名。

位於橙縣聖璜卡畢斯杜諾市（San Juan Capistrano）的「Breezy」排名第八。在這裡客人可以透過餐廳和酒廊的早午餐菜單「品嚐日出」，同時享受Breezy美食鑑賞家團隊的創意作品。

下一個進入榜單的南加 州餐廳是位於Murrieta的「Toast Murrieta」，排名第 14 位。該餐廳在坦密庫拉市 (Temecula) 也有分店，提供現做手工食品、咖啡 和茶，以及精釀啤酒和獨特的早午餐雞尾酒，供應時間至下午3 時。

長堤市（Long Beach）的「The Wild Chive」排名第27，該餐廳曾經在「MADE」等許多農夫市集設有快閃店，提供純素食品。

南加州另一個排名很高的早午餐地點，是柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的「Acapulco Restaurant & Cantina」。Acapulco餐廳在Yelp排行榜上排名第39，除周六早餐菜單和周日早午餐菜單外，還提供傳統墨西哥美食和飲料。除柯斯塔梅沙，該餐廳還在格蘭岱（Glendale）、Downey和長堤設有分店。

位於Playa del Rey的「Bacari」，也是誘人的早午餐選擇之一，在美國最佳早午餐排行榜中位列第44。「Bacari」除晚餐菜單外，還提供豐盛的早午餐菜單，其中包括冷熱菜餚、披薩和特色甜點。「Bacari」在洛杉磯市的西亞當斯（West Adams）、銀湖 (Silver Lake)、比佛利林 (Beverly Grove)及休曼橡林（Sherman Oaks）社區均有分店。

排名第49的最佳早午餐地點，是位於霍桑（Hawthorne）的「Tata’s Cafe」，它提供令人難忘的早餐菜餚和美味咖啡。Tata's Cafe還擁有完善的外帶訂購流程，他們以特殊方式打包餐點，以確保品質。

安那罕（Anaheim）的「8th Haus」咖啡館排名第87，這家餐廳的Instagram頁面展示早午餐的蘑菇吐司和草莓華夫餅等，他們說這是「早上喝酒的絕佳藉口」。