洛城新語／AI概念股引爆泡沫危機？

洛城新語

近期矽谷 最熱的話題就是AI 概念股了，輝達（NVidia）、美超微（Supermicro）、AMD等股票飆漲，Meta、Microsoft等美國大科技廠股票表現也相當亮眼，也因為股價漲而帶動房市，甚至在矽谷許多城市出現了「AI飆股房」的概念。不過這些股價的炒作，又隨著近期股價如跳水般的崩跌讓投資人信心危機，許多人擔心AI會不會進入了泡沫階段？

AI概念股從去年下半年開始一路飆漲，美超微股價年漲幅11倍以上，輝達也漲了三倍，許多矽谷科技業工程師都因為公司股票而發財，盆滿缽滿地滿手現金。不少從AI概念科技公司離職的員工也扼腕，早已賣掉股票了，不然也能跟著賺十倍、百倍的財富。

這波股票飆漲也讓矽谷房市發展更為扭曲。利率持續居高不下的市況下，房仲統計，3月聖他克拉拉縣房價 年漲幅12.4%、聖馬刁縣16.7%，距離2022年4月的房價高點已相去不遠，其中值得注意的是，巴洛阿圖居然有一半的房屋買賣是用現金，且一半以上購買者是華人。

這幾個訊息都可以解讀為這批透過股票大漲而身價跟著大漲的華人，賺到了錢以後幾乎都拿去買房。這波股市大漲更可怕的是，不僅創造出許多百萬富翁來，還有更多高官瞬間變成「千萬富翁」，身價飆漲到1000萬美元，拿出一半的身家買房也不為過。

而中階工程師就選在離公司最近的區域買房，也造就了所謂的聖他克拉拉市郵遞區號95051這區變成了「輝達概念房」、聖荷西市郵遞區號95132貝律耶沙這一帶就成了「美超微概念房」，當地房價都上看2字頭（意指200萬美元），許多當地工程師不是在囤屋、換屋就是在大動土木裝潢。

這兩個區域過去房價相對較為便宜，常常是科技業新移民首購族第一站，但隨著當地工程師身價翻倍，房價也跟著翻倍，再加上愈來愈多亞裔家庭搬到這兩區，學校評分也不斷地上升，也讓更多家庭願意持續入住，成為正向的循環，但相對的房價也跟著飆漲起來。

但房市這樣的榮景也只到3月，4月中台積電和艾司摩爾（ASML）兩家半導體製造業重量級公司獲利下滑引發廣泛拋售後，相關類股也跟著下挫，安謀（Arm）、美超微、輝達都受到影響，就連Meta也受到執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）電話會議的內容影響，股價單日跳水12.9%，連查克柏格本人的淨資產都縮水了180億美元，許多人一查自己的資產，也發現縮水了不少，原本的千萬富翁可能少了兩百萬美元，百萬富翁也少了20萬美元。

股價跌就自然引發許多人聯想當年的網路泡沫危機和2008年的金融海嘯，許多唱空的分析師也開始跳出來直指AI概念股炒作太高，打回原形都要跌50%以上，但這樣的氛圍也大概只維持了兩、三天，等股價又開始回穩，投資人、科技人的心情也才終於跟著恢復，認為不過就是市場上的小波瀾罷了。

在矽谷待三、四十年的老移民看到這副景象就說，他們早就不會再為了股市上上下下而心情起伏。矽谷就是一個這麼神奇的地方，無論股市、房市是漲是跌，總有聽過有誰瞬間致富，也總有聽到有誰又瞬間破產了，熊市也有人大賺錢，牛市也有人大賠錢，他們早已不為所動，因為只要跟著市場走，天道酬勤，總能在裡面找到自己生存的方式，以及自己成功的小天地。