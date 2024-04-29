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全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

記者張庭瑜／洛杉磯報導
美國肺臟協會報告顯示，南加州空氣汙染嚴重，洛杉磯等地居民呼吸全美最差空氣，專家呼籲各級政府合作採取有效措施控制汙染源，改善空氣質量，保障民眾健康。（截至abc7電視台）
美國肺臟協會報告顯示，南加州空氣汙染嚴重，洛杉磯等地居民呼吸全美最差空氣，專家呼籲各級政府合作採取有效措施控制汙染源，改善空氣質量，保障民眾健康。（截至abc7電視台）

美國肺臟協會近日發布最新的「空氣質量狀況報告」，研究顯示，由於煙霧汙染嚴重，居住在洛杉磯和長堤市（Long Beach）地區的1800多萬居民持續呼吸著全美國最不健康的空氣。而在全美空氣汙染最嚴重的五大城市中，南加州就占據四席。專家呼籲各級政府攜手合作，採取有效措施控制汙染源，減少有害物質排放，以改善空氣質量，保障民眾健康。

報告指出，美國臭氧地面汙染或煙霧汙染最嚴重的五大城市中，有四個位於加州南部和中部地區，分別是洛杉磯長堤市、維塞利亞（Visalia）、貝克斯菲爾德（Bakersfield）、弗雷斯諾-馬德拉-漢福德（Fresno-Madera-Hanford），以及亞利桑那州鳳凰城梅薩（Phoenix-Mesa）。

與之形成鮮明對比的是，夏威夷檀香山（Honolulu）、田納西州約翰遜城（Johnson City）、內布拉斯加州林肯（Lincoln）、緬因州班戈（Bangor）和北卡羅來納州威爾明頓（Wilmington）則為美國空氣最清新的五大城市。

美國肺臟協會清潔空氣倡導資深總監巴雷特（Will Barrett）警告說，空氣汙染會縮短人們的壽命，顆粒汙染物可能導致肺癌，而臭氧和顆粒汙染會加重哮喘負擔，引發哮喘發作。

南岸空氣質量管理局里斯（Sarah Rees）博士分析指出，導致臭氧汙染的主要因素源自人為影響。她解釋說，該地區大部分形成臭氧的汙染來自卡車、船隻、火車和飛機等移動源，而這些汙染源受聯邦政府管轄。

除臭氧汙染外，該報告還研究了顆粒空氣汙染或煙塵問題。野火和柴油引擎是顆粒汙染的主要來源。報告顯示，無論是在短期還是長期顆粒汙染方面，貝克斯菲爾德、弗雷斯諾和維塞利亞都躋身全美汙染最嚴重的五大城市之列，超過200萬加州人正遭受其害。

巴雷特分析說，中央山谷地區的空氣汙染問題如此嚴重，是由于該地區商業活動頻繁，重型卡車走廊眾多，農業設備使用量大，且存在石油和天然氣開採作業。山谷地形也使得汙染顆粒不易擴散，可能持續聚集數天之久。

儘管南加州在空氣質量方面排名堪憂，但報告也指出，得益各方努力，過去25年間，美國的臭氧汙染程度整體已下降了近50%。巴雷特表示，在這段時間裡，美國的空氣質量取得了長足進步，不健康空氣的天數已大幅減少。

專家建議，要進一步改善空氣質量，實現更潔淨的空氣，需要地方、州和聯邦官員通力合作，採取有效措施減少汙染物排放。只有攜手並進，才能讓更多美國民眾呼吸到潔淨健康的空氣。

內布拉斯加州 空氣汙染 長堤

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