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庫卡蒙加牧場高鐵車站 即將興建

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場市報導
高鐵庫卡蒙加牧場車站效果圖。（高鐵公司官網）
高鐵庫卡蒙加牧場車站效果圖。（高鐵公司官網）

美國歷史上第一條高速鐵路（High-Speed Rail，高鐵）日前在賭城拉斯維加斯舉行開工儀式。庫卡蒙加牧場站（Rancho Cucamonga Station）是這條從南加到拉斯維加斯高鐵線路的南加端站點，也是交通樞紐。記者探訪即將建設的車站地點，雖然施工機械尚未進駐，但周邊商家和居民已經感受到巨大變化即將發生。

即將建設的高鐵庫卡蒙加牧場站位於市區兩條街路Milliken Ave和Azusa Court交匯處，這裡是南加州大都會鐵路Metrolink在庫卡蒙加牧場的車站。高鐵乘客將從這裡轉乘客運列車前往洛杉磯，或者乘坐接駁車到安大略機場，以及其它交通工具前往各個目的地。而擬興建的高鐵車站就在西北角地塊上，目前該物業包括空地和部分設施，佔地大約五畝。

據了解，2022年10月初，庫卡蒙加牧場市議會、聖伯納汀諾縣交通局決定將該物業出售給私營高鐵公司Brightline West。預計不久高鐵站將開始動工。車站施工全部完成需要三至四年時間，於2016年至2017年開始初步運作。預計施工期間將為聖伯納汀諾縣增加近1萬1000個工作崗位，為庫卡蒙加牧場市提供700個工作崗位。一旦車站全面投入運營，該市每年通過銷售稅、物業稅獲得額外50萬元收入。

在車站等候Metrolink客車的部分旅客已經獲悉這裡即將興建高鐵車站，一位女性年長者Jennifer與兒子同行。Jennifer表示，她準備乘列車到洛杉磯市中心。提起四年後高鐵通車，她希望與家人乘坐高鐵到拉斯維加斯逛賭場和休閒。而附近商家則希望高鐵會帶來更多顧客，能有更多商機。一家理髮店白人業者表示，高鐵通車後，這裡一定會有很大變化，周邊房價會上漲，而且物業租金也會上升。

高鐵線路設計位於15號公路中間分隔帶。具有高速公路設計經驗的內陸僑領李順強表示，高鐵在15號公路上需要修建一個停靠站，便於旅客上下車轉乘。李順強認為，由於各個物業間管轄權限不同，有的物業屬於私人所有，存在不同的利益糾葛，所以車站工程施工前，各利益相關方的協調也是一個很複雜繁瑣的問題。

高鐵乘客在庫卡蒙加牧場站可就近轉乘Metrolink客運列車。（記者啟鉻／攝影）
高鐵乘客在庫卡蒙加牧場站可就近轉乘Metrolink客運列車。（記者啟鉻／攝影）
目前營運中的南加州大都會鐵路Metrolink 線路。（記者啟鉻／攝影）
目前營運中的南加州大都會鐵路Metrolink 線路。（記者啟鉻／攝影）
高鐵庫卡蒙加牧場站規劃位於Metrolink車站區域內。（記者啟鉻／攝影）
高鐵庫卡蒙加牧場站規劃位於Metrolink車站區域內。（記者啟鉻／攝影）
規劃中的高鐵車站就在這片約五畝地塊上。（記者啟鉻／攝影）
規劃中的高鐵車站就在這片約五畝地塊上。（記者啟鉻／攝影）

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