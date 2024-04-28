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庫卡蒙加牧場市依托高鐵站 打造HART購物步行區

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場報導
庫卡蒙加牧場市計畫以高鐵站為依託打造HART時尚步行區。（市府官網）
庫卡蒙加牧場市計畫以高鐵站為依託打造HART時尚步行區。（市府官網）

南加內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）新的城市總體規劃，將打造成內陸帝國（Inland Empire）文化、經濟中心。該市依托建設高鐵車站，在周邊規劃HART綜合功能區及諸多項目，打造內陸文化及經濟中心，從夢想成為現實。

據該市城市規劃，取名HART的車站綜合功能區，用附近市區街路字頭，Haven 、Arrow和Rochester，然後是Transit的字頭。這是一個以賭城到南加的高速鐵路車站為依託城市重大投資項目，該市希望將HART步行區打造成一個時尚購物休閒生活區，吸引更多年輕族群，繁榮城市經濟，豐富內陸帝國文化休閒生活。

該區也有住宅規劃，建設近900個單位集合公寓項目，用於出租。出租對象主要是年輕人。住宅開發項目Homecoming at The Resort，是南加最大房建項目之一，投資3億元，其中公寓單位面積自755平方呎到2300平方呎。

據市府資訊，由於庫卡蒙加牧場高鐵站位於HART綜合功能區內，將是一個多模式轉乘客運中心：包括Metrolink聖伯納汀諾線，透過新開設的Arrow Line服務，提供至洛杉磯、聖伯納汀諾以及雷德蘭市（Redlands）之間的東西向線客運鐵路服務；Omnitrans通勤巴士交通服務，通過快速公交和普通巴士服務，連結波莫那（Pomona）和庫卡蒙加牧場間的主要就業和活動中心，並與現有提供到安大略機場及其它目的地的公交巴士服務互補；繼續在高鐵車站提供出租車和共乘服務。此外，市區6th Street腳踏車道也將與高鐵站連結。

據了解，庫卡蒙加牧場市希望打造未來內陸地區文化經濟中心，還將發揮現有市區公共藝術設施及藝術表演功能，以及在街路與零售商家及住宅的綜合開發項目，為城市未來定位打下基礎。有社區人士指出，內陸地區至今沒有中心區，而當地不少居民希望該市成為內陸中心地區，更通過HART綜合功能區及其它城市發展項目，打造城市多個觀光休閒娛樂購物目的地。

南加 投資 觀光

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