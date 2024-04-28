「吾風和聲」海華音樂季獻藝 9團員相約一起變老

「吾風和聲」唱歌精益求精，風格獨特。左一為海華基金會暨聯合演唱會會長彭美杏。（記者楊青／攝影）

在2024海華音樂季合唱團聯合演唱會登號台的17支歌唱勁旅中，來自橙縣 的「吾風和聲」以無指揮的優美和聲，表現獨特而亮眼。

資深團員謝若梅表示，合唱團九名成員，合作已將近十年。在此之前，成員們都是喜歡唱歌的愛樂人士，分別在不同的合唱團唱歌十多年，大家都有精益求精、挑戰自我更上層樓的想法，所以一拍即合，最終組成了自己的合唱團，多年來每個星期聚集練唱，寒暑不斷。

「吾風和聲」當天演唱了《甜蜜》、《茶生》等四首中文和英文歌曲，伴奏也加入團員的和聲和演唱，聲情並茂。謝若梅解釋，她們合唱團與傳統的指揮合唱風格不同，演唱時沒有指揮站在前面，指揮和伴奏都是唱組的成員，這就需要平常訓練更多的配合默契，台上彼此一個暗示，大家就能將歌唱的彈性和表現力發揮到最大，甚至一些難度較大的歌曲，團員們都能自由發揮到最好。

九名團員來自各行各業。來自台灣苗栗的謝若梅本人則是爾灣加大 的中文教師。她表示，「吾風和聲」唱了將近十年，團員們親如姊妹，平常除了一起練歌，也經常結伴一起去聽音樂會·，一起去遊山玩水，品嚐美食，一起吃喝玩樂，「我們希望不僅是台上台下和諧的歌聲，也希望我們九個人一起分享人生，大家一起攜手慢慢變老，共度晚年，grow old together」。