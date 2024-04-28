我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

懷疑夥計偷東西 大麻店華裔合夥人聯手殺人 判刑25年

編譯組／綜合報導
Juan Carlos Hernandez。（Yajaira Hernandez提供）
Juan Carlos Hernandez。（Yajaira Hernandez提供）

時年21歲的Juan Carlos Hernandez在2020年9月後失蹤，警方直到兩個月後才在莫哈維沙漠找到屍體。凶嫌30歲的Ethan Kedar Astaphan與34歲的Weijia Peng 25日遭高等法院判刑25年。前者在2020年11月被捕，後者2022年返美後才被捕，兩人現在都還在監禁當中。

檢方表示，兩人因為懷疑在店內打工的Juan Hernandez偷東西，因此聯手殺了他。監視錄影顯示，Ethan Astaphan從後方制住被害人，然後Weijia Peng注射超量的K他命導致被害人身亡。Weijia Peng是華裔

其母Yajaira Hernandez在庭審時告訴兩人，「你們奪走了我的兒子，但你們也失去了自由」。當Juan Hernandez失蹤後，母親曾在南洛杉磯區印發尋人啟事，直到兩個月後才由警方告知身故的事實。

洛杉磯市警局與聯邦調查局聯手調查Juan Hernandez失蹤事件，最後終於循線發現殺人案的全貌。當時為了找到Juan Hernandez的屍體，還在Interstate 15東方、巴士度（Barstow ）以北的Afton Canyon Road展開地毯式搜索。

洛杉磯 華裔

上一則

蒙市櫻花節回歸 太鼓空手道吸睛

下一則

羅博深數學巡迴講座 5/1亞凱迪亞站

延伸閱讀

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕
LAX施工堵車 深夜牛步華男險誤機

LAX施工堵車 深夜牛步華男險誤機
洛杉磯州大護理碩士課程 躋身全美最佳

洛杉磯州大護理碩士課程 躋身全美最佳
男子古巴度假心臟驟停亡 加國家人卻收到陌生男子屍體

男子古巴度假心臟驟停亡 加國家人卻收到陌生男子屍體
霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店
霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

熱門新聞

比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20
報告顯示，沙加緬度感受到地震的可能性比其他城市低。（美國地質調查局USGS）

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

2024-04-23 20:41

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆