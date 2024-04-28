懷疑夥計偷東西 大麻店華裔合夥人聯手殺人 判刑25年

Juan Carlos Hernandez。（Yajaira Hernandez提供）

時年21歲的Juan Carlos Hernandez在2020年9月後失蹤，警方直到兩個月後才在莫哈維沙漠找到屍體。凶嫌30歲的Ethan Kedar Astaphan與34歲的Weijia Peng 25日遭高等法院判刑25年。前者在2020年11月被捕，後者2022年返美後才被捕，兩人現在都還在監禁當中。

檢方表示，兩人因為懷疑在店內打工的Juan Hernandez偷東西，因此聯手殺了他。監視錄影顯示，Ethan Astaphan從後方制住被害人，然後Weijia Peng注射超量的K他命導致被害人身亡。Weijia Peng是華裔 。

其母Yajaira Hernandez在庭審時告訴兩人，「你們奪走了我的兒子，但你們也失去了自由」。當Juan Hernandez失蹤後，母親曾在南洛杉磯 區印發尋人啟事，直到兩個月後才由警方告知身故的事實。

洛杉磯市警局與聯邦調查局聯手調查Juan Hernandez失蹤事件，最後終於循線發現殺人案的全貌。當時為了找到Juan Hernandez的屍體，還在Interstate 15東方、巴士度（Barstow ）以北的Afton Canyon Road展開地毯式搜索。