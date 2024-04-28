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LAX施工堵車 華男深夜1哩開20分鐘險誤機

記者劉子為／洛杉磯報導
LAX入口在工作日的深夜仍出現擁堵現象。（圖／受訪者提供）
LAX入口在工作日的深夜仍出現擁堵現象。（圖／受訪者提供）

洛杉磯國際機場LAX）因施工導致交通擁堵仍在持續中。機場近日發表聲明表示工程隊本周末仍繼續道路和公共建設項目的施工，機場附近還會發生嚴重的交通延誤，建議民眾在出行前做好相應準備。

作為RUE（Roadways, Utilities and Enabling Projects）項目的一部分，施工將關閉位於La Cienega Boulevard 和 Aviation Boulevard 之間的Century Boulevard 上所有西行車道和兩條東行車道，道路管控持續至4月28日下午4 時。

因此，預計往返洛杉磯國際機場的交通會發生嚴重擁堵，駕駛因盡量做好相應規劃，避免誤機等情況的發生。在道路管控期間，相關工作人員會指揮交通，並且駕駛者能看到明顯的標誌，機場工作人員也持續監控該地區的延誤情況。

洛杉磯國際機場的交通不順暢，長期困擾駕駛人，自機場附近施工以來，路況雪上加霜。4月25日晚十時，華人李先生在快到機場航站樓不到1哩的路上堵了近20分鐘，差點誤機。李先生說，因為是工作日深夜，且並非臨近節假日，本以為不會遭遇交通擁堵，沒想到卻在機場門口堵了20分鐘。李先生建議，近日若要前往LAX，盡量留充足時間，出行前可以通過地圖看實時路況。

RUE項目旨在改善洛杉磯國際機場周圍的交通流量等，與此相關的自動旅客捷運系統（Automated People Mover System）的工作也仍在繼續，但鐵路線的開通已推遲至2025年11月。無人駕駛鐵路計畫（Driverless rail project）是耗資 300 億元的機場大修工程的一部分，原計畫2023年開通。

最近的一項研究顯示，洛杉磯國際機場被評為北美第三差機場。

李先生在距離航站樓1哩的路上駕駛了近20分鐘。（圖／受訪者提供）
李先生在距離航站樓1哩的路上駕駛了近20分鐘。（圖／受訪者提供）

洛杉磯國際機場 Boulevard LAX

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