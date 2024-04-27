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聖蓋博市解散HEAR委員會 社區反彈 LGBTQ+群體強烈不滿

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博市議會投票通過解散HEAR委員會，引起社區反彈。（會議截圖）
聖蓋博市議會投票通過解散HEAR委員會，引起社區反彈。（會議截圖）

聖蓋博市（San Gabriel）市議會於近日的例會中決定解散HEAR委員會。該委員會的主要作用是推廣和提升社會公平，聖蓋博市府這項取消決定引起社區，特別是LGBTQ+群體的強烈反彈。

聖蓋博市議會於4月16日的例會，以3:2投票解散了HEAR委員會。該委員會的全稱為「Human Equity， Access，and Relations Commission」。該委員會是在2020年明尼蘇達州佛洛伊德（George Floyd）死於明尼拿波利斯警方之手後，全美掀起要求社會公平正義浪潮的情況下產生的。當晚的市議會上，有幾十位民眾發言，大多數都反對解散該委員會。

5位市議員中，華裔市長吳程遠（John Wu）及華裔市議員丁言愉（Tony Ding）對解散委員會投了反對票。兩位認為與其解散委員會，應該尋求委員會與市府更好的溝通。解散委員會的決定通過後，市府表示將在未來組成新的委員會，解決人際關係問題，包括LGBTQ+的權益，遊民和移民問題。

根據HEAR委員會網站，該委員會的宗旨是「推進、提倡公平、機會、多元化、社會公正、安全、相互感激、增進文化競爭力，積極的社團內關係以及對所有聖蓋博市社區成員的尊敬。」

根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）消息，是HEAR委員會與市政廳之間的緊張關係，以及委員會的工作重心，最終導致兩者關係破裂，市府將其關閉。

聖蓋博市副市長Denise Menchaca表示，「該委員會從來不是只關注LGBTQ+的問題。然而，委員們自行單方面決定了其任務。他們自行改變委員會腔調，操控事實，故意散布不實傳言，攻擊所有反對意見」。Denise Menchaca強調，她是LGBTQ+群體利益的堅定捍衛者。

Denise Menchaca的言論遭到不少在場民眾的噓聲。同樣支持解散委員會的市議員John Harrington表示，像聖蓋博這樣規模的城市，實際不需要這樣的委員會。

當天的市議會上，有約50位民眾情緒激動地發言，希望市府可以保留委員會。其中一位華裔變性人Violet Rose Wang發表了觀點，她稱該委員會很「重要」，是支持聖蓋博市LGBTQ+群體很重要的存在。此外，聖蓋博谷LGBTQ中心和洛杉磯LGBT中心發表聯合聲明，表示對聖蓋博市解散委員會的舉動表示失望和憤怒。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、國會議員趙美心（Rep. Judy Chu）及其他城市領導也都寫信或派代表到場發言，反對解散HEAR委員會。

趙美心在信中寫到，「聖蓋博市擁有文化、種族、宗教、性取向、性別認同和歷史的豐厚融合，作為我們社區的領導，有責任確保每位居民不僅感到安全，還感到被接納」。

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