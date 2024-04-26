救溺水男孩 15歲亞裔女童軍獲勳章

15歲女童軍阮艾維(左二)成功救起泳池中溺水的男孩，獲得女童軍英雄勳章和社會各界的廣泛讚譽，也彰顯青少年接受應急救護培訓的重要性。（截至abc7電視台）

加州橙縣 一名年僅15歲亞裔 童軍阮艾維（Ivy Nguyen）去年六月挽救了一名在泳池中溺水男孩，日前榮獲女童子軍授予的英雄勳章，表彰她出色的救生技能和臨危不亂的應變能力。

事發當天，阮艾維和朋友武布蘭登（Brandon Vu）共同游玩。武布蘭登試圖測試其屏息潛水能力，不料卻在水底失去意識。阮艾維察覺異常後迅速應對，利用在女童軍中學習到的水上安全知識，及時將其救出水面並施行心肺復甦術。在她的迅速救援下，武布蘭登逐漸恢復呼吸，最終安全無虞。此外，阮艾維還機智地將他側躺，以避免嘔吐物窒息，直到救護人員到達。

事後，武布蘭登對阮艾維的救援行動讚譽有加，他表示阮艾維的勇氣與冷靜讓人佩服。女童軍主教練小山（Ted Sachio Oyama）也指出，這是長期安全訓練和反覆演練的成果，這些訓練讓孩子們在關鍵時刻能夠挺身而出，成功救人。除了獲得女童軍的表彰外，阮艾維的行為也受到聖塔安那市（Santa Ana）市政府的特別表彰。她表示這次經歷讓她對自己的能力有了新的認識，也增強了她在未來遇到類似情況時毫不猶豫提供援助的決心。