洛時精選╱原本中等房價社區 紛破百萬

托斯汀的新建社區。（攝影Allen J. Schaben／洛杉磯時報）

洛時記者╱Terry Castleman，編譯╱胡立宗

說到百萬豪宅，一般人應該都會先想到比佛利山、聖瑪利諾、新港灘、派洛斯福德斯的深宅大院。但是加州房價 直漲，過去還算是小老百姓負擔得起的某些地方，現今中位價也要百萬元了。

房價網站Zillow的分析指出，橙縣的普拉辛西亞、橙市、托斯汀，聖地牙哥縣的博尼塔，洛杉磯縣的聖蓋博，是最新一批晉身百萬社區的。托斯汀與博尼塔漲幅最高，年增近12%。

前年買房至今漲6成

55歲的布雷克（Tor Black）住在托斯汀（Tustin）已經五年。從事房仲業的他與妻子當年在橙縣第一個都市計畫區「Tustin Meadows」找到他們永遠的家。2022年買進時才80萬元的住宅，現今已經漲了六成，市價130萬元。

布雷克說，托斯汀剩下的空地不多，所以現在的買家多半買舊房改裝，不動產價格自然增加。另外很多房子是一代傳一代，所以當年他要找房子就已經很難了。

但是布雷克在安那罕山（Anaheim Hills）住過後，就知道他要的是托斯汀的感覺，「這裡有家鄉的感覺，在橙縣其他地方都找不到這樣的社區」。他說他小時候的夢想是當個百萬富翁，「雖然是個很遙遠的目標」，「但是現在我至少可以很驕傲地說，我的房子超過100萬元。」

南加 的供需失衡，布雷克認為房價還會上漲。事實上，加州已經有210個城市的房屋中位價突破100萬元了，占全美550個百萬城市的近四成，更超過後面五個州的總和。

單是今年，加州就新增了12座城市，托斯汀、博尼塔（Bonita）、布瑞亞（Brea）、聖蓋博（San Gabriel）、喜瑞都（Cerritos）、橙市（Orange）、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）、普拉辛西亞（Placentia）、坎布里亞（Cambria）、千橡市（Thousand Oaks）、帕拉（Pala）、快樂山（Pleasant Hill）、大阿羅約（Arroyo Grande）、邦薩爾（Bonsall）與賽普瑞斯（Cypress）。

雖然今年新增的其實是15個，但其中三個曾經入榜但又降價，分別是托馬雷斯（Tomales）、瑪瑙灣（Carnelian Bay）與韋納利斯（Vernalis）。

已在百萬城市名單中的，五個南加城市漲幅頗大、12%至17%，分別是拉肯亞達・弗林楚奇（La Cañada Flintridge）、爾灣（Irvine）、 拉古拉尼格（Laguna Niguel）、拉古那岡（Laguna Hills）與波威（Poway）。

加州整體而言，去年的房屋中位價為78萬9000元，年增3.1%。中位價在過去五年增加了33.5%。

博尼塔是聖地牙哥縣屬地，人口1萬3000人，新房起造的限制與越來越高的需求，可能是房價高漲的原因，過去五年漲了65%。

57歲的威爾森（Wendy Wilson）在Bonita Historical Society工作，住在North Park附近。她說，居民都很喜歡當地的鄉村感，「人們還會騎馬，家裡還有馬廄」。她說，博尼塔有許多百年老屋，限制新屋保存了原本風貌，但又鄰近聖地牙哥與墨西哥提華納，「位置算是很不錯」。

回到托斯汀，當地位處聖塔安那與爾灣間，布雷克認為風貌獨具。但是就跟整個加州一樣，房價都是最大挑戰。居民年收入中位數略多於10萬元，房價是十倍以上，博尼塔也差不多。全美的房價約為家戶年收的五至六倍，2019年時還在四倍。

多元是托斯汀最大優勢

在當地的商會服務的布雷克認為，托斯汀最大的優勢是多元，不只是族裔與宗教，還有年齡與學歷。他說，這裡比爾灣更宜居，又比聖塔安那更安全，因為當地警察對犯罪毫不容忍所以還被起了「bustin」的綽號。（譯按，bustin源自Tustin與busting，意指托斯汀警察嚴打犯罪。）

布雷克說，托斯汀大概只有一點不優，交通，但這是南加所有城市的共通問題。他說，公共運輸是個不錯的選擇，但大家都不習慣，「比起搭公車，更愛自己開車」。撇開交通問題，當地房源有限，找工作又容易，所以周邊地區的房價都在上漲。不過布雷克還是認為，「大家都把南加想得太好」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Terry Castleman。原文連結：Many once-modest California towns have become ‘million-dollar cities’）