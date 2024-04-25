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健康活力好媽媽／兩外孫罕見病 尹永寧不離不棄20年

記者王若然／洛杉磯縣報導
尹永寧（後排右一）一家人。（尹永寧提供）
尹永寧（後排右一）一家人。（尹永寧提供）

20多年前，南加州居民尹永寧（Yung Ning Liu）的大女兒生下一個女孩，她也「升級」成為外祖母。正當全家準備享受天倫之樂時，外孫女卻被診斷出患為發育遲緩的罕見病。兩年後尹永寧的外孫子出生，竟也被診斷為患有相同疾病。20多年間，尹永寧和大女兒齊心協力，將兩個孩子撫養長大，不離不棄、積極樂觀的生活方式和心態讓她成為女兒的好媽媽，更是外孫的好祖母。

22年前，尹永寧的大女兒生下一個女孩，全家人沉浸在照顧新生兒的快樂中，然而，很快發現不對勁。尹永寧說，孩子出生幾個月後，各個方面都比同齡孩子發育慢，包括爬行、吃飯等。剛開始去看兒科醫生，但醫生不以為然。然而隨著孩子逐漸長大，暴露的問題更多，醫生判斷是孩子發育遲緩。尹永寧說，「沒想到這種遲緩變成了一輩子的遲緩。」孩子動作的發育遲緩影響到包括大腦、語言等的發展。她生活的各方面，衣食住行都需要照顧，外出要坐輪椅。

對於外孫女的疾病，沒有醫生能給出確切的診斷。尹永寧認為這跟基因相關。因為是罕見病，孩子也在醫院建立了案例，醫院會對其生長發育進行追蹤。兩年後，外孫子出生了，同樣是發育遲緩，進一步給全家人帶來巨大打擊。後來兩個孩子的爸爸離開了這個家，尹永寧就和大女兒一起承擔起了照顧兩個孩子的責任。

尹永寧說，兩個孩子從小就跟著她住，她和女兒不但沒有放棄兩個孩子，更努力讓兩個孩子的生活豐富多彩。除了照顧兩個孩子的衣食住行，她經常帶著孩子們出去參加各種活動，嘗試滑雪、划船、冰球等運動。在外面時，常常有人誤以為她是孩子的媽媽。尹永寧說，照顧兩個孩子一點都不覺得辛苦，她會「把壞事當好事。」對他們只有無盡的掛念和疼愛。她每天幹勁滿滿，跟女兒一起計畫第二天要做的事，日復一日，生活充實，很快就這樣過了20多年。

目前，尹永寧的兩個外孫，一個22歲，一個20歲。隨著孩子的長大，他們的思想也發生了變化，開始擔心祖母和媽媽將來有一天不在身邊了。說到這裡，尹永寧潸然淚下。她說，孩子對她說過一句話，讓她終身難忘，「阿嬤，我希望你活到forever，forever。」

外孫們單純和善良也激勵著尹永寧後半生更加積極樂觀地生活。理性的她也為兩個孩子做起了長遠的打算。她意識到孩子們未來需要其他人來照顧，她與女兒需要更多幫手。她說，從現在開始為孩子們建立自信心，殘障人士總是很難對外界信任。同時她積極鼓勵孩子們獨立，她說，自己也「積極做好了隨時離開的打算。」

尹永寧不願向他人強調自己的年齡，她認為那只是一個數字，做事情、學事情永遠都不晚。她頭腦中最常閃現出外孫的那句「forever」，如今的她希望過好每一天，也希望自己的故事可以鼓勵到其他長者，「活得更有力。」

世界日報母親節感恩餐會今年以「健康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，活動詳情查詢323-268-4982分機100。

尹永寧的兩個外孫。（尹永寧提供）
尹永寧的兩個外孫。（尹永寧提供）

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