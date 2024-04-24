迎接世足、奧運 洛杉磯國際機場將整建

洛杉國際機場機場委員會4日收到機場重組提案。（取自LAX機場網頁）

據報導，洛杉磯國際機場 （LAX ）擬進行一些重大的變革，目的在幫助旅客2026年國際足協世界盃和2028年奧運會順利前往機場。

據行業網站View from the Wing發布的報告稱，洛杉磯國際機場計畫將0號大廳（即機場西南航空公司部分的擴建）與現有的1號航站樓合併。合併後的空間將保持為1號航站樓。2號和3號航站樓將合併並稱為2號航站樓，而現有的B航站樓也就是布萊利（Tom Bradley）國際航廈，將更名為3號航站樓。

此外，7號和8號航站樓將合併為7號航站樓，擬議的機場9號航站樓將更名為8號航站樓。其他航站樓的設定維持不變。洛杉磯世界機場委員會的報告稱，新系統將機場導向和標誌標準升級，以用戶為中心，實現無障礙、清晰、一致和環境響應式解決方案，統一整個機場園區的導航，重整客人在新聯通的航站樓、自動人行道（APM）、集中式租車 設施、LAX經濟停車場以及其他設施的動線。

委員會文件補充說，項目預計將耗資約4360萬元，將讓數百萬遊客對這座城市的第一和最後的印象都很深刻。報告稱：「標準化的導向系統和標誌，將在乘客旅程的每一步提供清晰、即時和相關的信息，並使他們能夠安全、有效地計畫、定位和找到自己在整個機場園區的路徑。」