警遭背後槍擊 防彈背心救命 嫌犯案發次日被捕

洛杉磯縣警察局長Robert Luna23日表示，嫌犯暴力前科纍纍，對公共安全構成重大威脅，公然開槍襲擊摩托騎警。(LASD)

涉嫌從背後向洛杉磯縣一名摩托車騎警開槍的男子23日上午被捕，警局23日下午公佈嫌犯為47歲的Raymundo Duran。該起發生在22日的伏擊事件，警員所幸當時穿有防彈背心，撿回性命。洛杉磯縣警察局長23日表示，嫌犯暴力前科累累，對公共安全構成重大威脅。目前警方鎖定本起襲警槍案為其獨自一人的「孤狼行動」。

洛縣 警察局局長盧納（Robert Luna）在23日下午一項記者會上表示，Raymundo Duran因涉嫌酒駕在聖地牙哥縣境內被加州 公路巡警攔下，警方同時查出其攜帶槍枝，Duran在聖地牙哥被拘留後，警方還在其家中發現更多槍枝。洛縣警局警探隨後確認Duran為周一下午槍擊 事件的嫌疑人。盧納表示，槍擊事件發生後。洛縣警察局凶案組徹夜未眠，包括現場勘查、調取證據、調取監視器錄影等。

盧納表示，23日對Duran的逮捕是基於嫌疑人自己的對加州公路巡警以及洛縣警局凶案組警探的陳述，以及西柯汶那市位於槍案現場附近的安全監視錄像，洛縣警探堅信Duran就是向警員開槍的凶嫌。警方表示，目前沒有證據表明還有其他嫌疑人參與槍擊事件。

洛縣警察局43歲的摩托車騎警Samuel Aispuro22日下午2點45分左右在西柯汶那的East Garvey Avenue和Barranca St.十字路口停車等綠燈時，被人從後面開槍。他當時身穿洛縣警局全套制服，摩托車上有明顯的警車標誌。子彈擊中了Aispuro的背部，但沒有穿透防彈衣背心。Aispuro是位於林伍德（Lynwood）的洛縣警局世紀分局（Century Sheriff's Station）的警員，當天前往西柯汶那分局受訓。他是兩個分別為四歲和兩歲孩子的父親，從警20年。

槍擊事件發生後，Aispuro很快被醫護人員送往波莫那醫療中心。被抬上救護車時，他神智清醒，能正常說話。

盧納表示，根據檔案，Duran有「非常廣泛的犯罪歷史，暴力情節嚴重」，他沒有理由攜帶槍支。警長表示，光天化日之下公然襲擊身穿制服的執法人員，非常危險，同時對公共安全造成重大威脅。警長23日拒絕討論嫌犯背景細節。他同時表示，受傷的警員Aispuro「正在康復中」。

本案仍在進一步調查當中。警方呼籲任何目擊者提供資訊。洛縣警局兇案組電話：323-890-5500，或可匿名舉報 800-222-8477，或造訪lacrimestoppers.org。