天使球場5╱29日「台灣日」展魅力
美國職棒大聯盟（Major League Baseball）天使隊（Angels）將在5月29日（周三）舉辦「台灣日」活動，今年邀請蟬聯美聯東區（AL East）冠軍的紐約洋基隊（Yankees）作客展開精彩對決。天使隊由三冠王楚奧特領軍，比賽將於橙縣天使球場（Angel Stadium）進行，開場由來自台灣的WingStars啦啦隊帶來精彩表演，展現台灣棒球文化。
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如表示，這是連續第二年在天使隊主辦台灣日。柑縣台美商會會長陳啟耕僑務委員亦感謝活動推手、前台灣兄弟象隊職棒球員戴于程教練，認為棒球作為全球性體育，有助於僑界與美國主流社會的交流。
此外，橙縣台灣傳統周籌備委員會委員林翠雲也表示，今年邀請台灣中華職棒新軍高雄台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars參與。活動還包括由長榮航空及觀光局協助的台灣文化村展出。
比賽座位安排在外野全壘打區域和投手牛棚旁（Section 101-104，201-205，257-260），戴于程教練提醒參加的鄉親帶上棒球手套，準備接住可能的全壘打。每張票價40美元，包含一件台灣日紀念T恤，可在球場的Rose Garden處領取。比賽將於當地時間下午6時38分開始，球迷可於下午5時08分後進場。未購票的朋友，可透過官方網站：https://www.mlb.com/angels/tickets/specials/taiwan購買天使隊台灣日套票。
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