天使球場5╱29日「台灣日」展魅力

天使隊將於5月29日舉辦「台灣日」活動，邀請紐約洋基隊作客，透過棒球賽事及各式表演，促進台美社團交流，弘揚台灣文化形象。（橙僑中心提供）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）天使隊（Angels）將在5月29日（周三）舉辦「台灣日」活動，今年邀請蟬聯美聯東區（AL East）冠軍的紐約洋基隊（Yankees）作客展開精彩對決。天使隊由三冠王楚奧特領軍，比賽將於橙縣 天使球場（Angel Stadium）進行，開場由來自台灣的WingStars啦啦隊帶來精彩表演，展現台灣棒球文化。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如表示，這是連續第二年在天使隊主辦台灣日。柑縣台美商會會長陳啟耕僑務委員亦感謝活動推手、前台灣兄弟象隊職棒球員戴于程教練，認為棒球作為全球性體育，有助於僑界與美國主流社會的交流。

此外，橙縣台灣傳統周籌備委員會委員林翠雲也表示，今年邀請台灣中華職棒新軍高雄台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars參與。活動還包括由長榮 航空及觀光 局協助的台灣文化村展出。