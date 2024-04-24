坦密庫拉市 躍全美最佳居住地

坦密庫拉老街。（市府官網）

南加 河濱縣（Riverside）的坦密庫拉市（Temecula）最近被「Money」雜誌評選為全美最佳50個居住地之一。加州 僅有兩個城市上榜，另一上榜城市是沙加緬度（Sacramento）。

這項排名獲選城市「擁有經濟繁榮與可負擔價格，以及呈現多樣性和卓越生活品質的城市或小鎮」，因此符合條件的南加內陸坦密庫拉市及加州首府的沙加緬度市上榜。

「Money」雜誌評論坦密庫拉市時說︰「不必支付在洛杉磯 或聖地牙哥的價格，就能在這裡享受到典型的南加州生活。居民到洛杉磯、聖地牙哥，以及棕櫚泉、約書亞樹國家公園，都只有短暫車程。人們在一個以社區為中心的城鎮生活，擁有優良學校以及舒適自然環境。」

「Money」雜誌的年度排名有近40年歷史，賦予坦密庫拉市以「有靈魂的郊區城市」美譽，「如果你是一位葡萄酒愛好者，那麼沒有比這裡更好的地方了。坦密庫拉谷以此聞名，在起伏山地上座落著近50個葡萄酒莊園，當地的葡萄酒熱門品牌包括Robert Renzoni，以及Altisima等，可以追溯到1886年的義大利葡萄酒釀造歷史。」

同時，坦密庫拉也是孩童們的好去處，這裡有Pennypickle's Workshop，這是對孩子們充滿誘惑有趣的兒童博物館，還有公共圖書館，一個聞名的社區劇院和許多適合家庭的餐廳。每兩周舉辦一次的Sunset Market，在市政廳前公園舉行，現場有音樂會、手工藝及美食攤位。此外對健行愛好者，這裡還有生態保護區Santa Rosa Plateau Ecological Reserve健行步道，以及舉辦熱氣球節等。