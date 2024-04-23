21歲華女森林徒步失蹤 身患疾病家人憂

21歲華女在洛杉磯國家森林徒步旅行時失蹤，警方正呼籲民眾提供線索。（洛縣警察局）

南加一名21歲的華女 21日（周日）在位於聖蓋博 谷Sierra Madre的貝利峽谷公園（Bailey Canyon Wilderness Park）徒步旅行時失蹤，目前被確認為高風險失蹤人員，並且她本身就患有某種疾病，需要定時服藥，身體狀況令人擔憂。洛杉磯縣警察局（The Los Angeles County Sheriff’s Department）呼籲公眾尋找這位失蹤的華裔女性。

根據洛縣 警察局的描述，該名失蹤華女名為Jiayin Li（英文名：Julia），身高5呎2吋，體重110磅，棕色眼睛，黑色頭髮，佩戴鏡框眼鏡，最後一次被發現是在貝利峽谷公園，約周日下午四時。該公園位於天使國家森林(the Angeles National Forest)內。警方表示，失蹤時她身穿藍白條紋襯衫、橘色短褲。

調查人員表示，他們收到Jiayin Li母親的報告，稱女兒失蹤。Jiayin Li母親說，兩人在徒步的旅程中分開，而Jiayin並沒有在約定的時間內回到他們的車子見面。調查人員稱：「李小姐患有某種疾病，需要依賴藥物，她的家人很擔心她的健康。」警方也發布聲明，強調由未具體說明的健康問題帶來的高度緊迫性。

調查人員表示，對Jiayin Li的搜尋工作正在進行，並呼籲民眾提供線索，電話323- 890-5500。如需匿名，也可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。