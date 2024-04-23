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洛城新語╱夫妻吵上檯面 全為了矽谷夢

洛城新語

最近一篇台大批踢踢（PTT）社群文章引發了矽谷青壯世代的震驚與廣泛討論。這篇文章大意簡單、內容相當粗暴直白，就是一對剛到美國的新移民夫妻，因生活摩擦，在網路上直接吵架給所有網友看。

 一開始拉板凳看戲的數萬網友多半都在台灣，不過吵到最後，這系列文章卻在矽谷華人圈發酵了，主因就是男方作了一個很美好的矽谷夢，但女方卻不想繼續經營。這個矽谷夢勾起了許多人剛來到美國時面對到的那股緊張、焦慮與無奈，即便年齡再大、日後工作再有成就，回想起剛到美國的那個時刻，恐怕仍是終生難忘的心路歷程。

 文章最一開始是女方在婚姻版詢問，他們夫妻人在美國，丈夫雖聰明但脾氣不好、個性急，遇事不順易崩潰，丈夫賭氣跟主管吵架離職，已待業一年，一直要求她做不喜歡的事情，例如開車、練習英文，並要求她在美國找工作，並一直嘲笑她英文不好，她尋求網友開導。

網友一開始熱心回應，結果沒隔多久，丈夫直接回文了。丈夫原來是台大化工碩士，也在化工業工作多年，年薪新台幣180萬元，因癌歿母親希望他留學美國，2018年毅然決然地辭職，到美國念資工碩士，新冠疫情那年畢業，幸運找到矽谷軟體外包公司工作，雖然薪水不高，但順利申請到綠卡

丈夫認為他作了這麼多努力，當初也跟太太確定要來矽谷發展的志向，但真的到矽谷工作後，太太卻沒有為此努力和改變，且一直回台灣不想來美國。丈夫說，他是為了配合太太想回台灣生活，去年才裸辭，如今是為了移民監全家才又只好回到矽谷待半年，寄居在妹妹矽谷的公寓，他所作的努力就是想要在矽谷工作，拿到公民，一圓美國夢。

這篇夫妻吵架系列文，雖然是一篇茶餘飯後的話題，不過更多人看完卻是心裡沉重，因為能在矽谷存活的人，哪一個不是經過了這些努力才能走到今天？尤其在競爭激烈的矽谷，不只要跟白人競爭，還要跟同樣數學、科學厲害的印度、新加坡、俄國等競爭，稍不留意，很有可能就被踢出矽谷圈，難以再翻身。

許多人都曾經歷過這樣的過程，放棄了原本所有的一切學經歷與人脈的累積，到美國歸零重新開始，在人生地不熟的情況下，踩了許多雷，也許是被商家坑、被騙、被欺負，或是工作上的不如意，明明在原本的國家已是資深工作人員，剛到美國卻被當做菜鳥，有時還會被更資深的僑胞指教。親朋好友不在身邊的情況下，遇到事情更容易感到孤獨與寂寞。

許多老移民都說，一開始移民大概四年就會遇到第一個檻，這個檻就是到底留不留得下來的關鍵，有人因為工作簽證一直不順，有人也許拿到了綠卡卻找不到工作，各種案例都有。但過了第一道檻，後面還有千千萬萬個檻，要如何在工作上尋求更好的待遇？更好的職位？如何買房？如何打入主流社會？若有小孩，則還有小孩後續的栽培問題。等這些問題都解決了以後，再回首，人生已過半百。

夫妻吵架只是一時，但移民是一條漫漫長路，若只是一意孤行而找不到可以共患難的隊友，可能要重新思考一下人生策略。

 

矽谷 移民 綠卡

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