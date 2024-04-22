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僑界急難救助協會 談運用AI預估、規避風險

本報記者／洛杉磯報導
全體來賓合影。（本報記者／攝影）
全體來賓合影。（本報記者／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會（Overseas Community Care Network of Los Angeles）聯同南加州僑界各大社團，21日在洛杉磯華僑文教服務中心會議室舉辦社區安全講座，主講人為大家帶來運用AI協助個人風險管理及急難救助的知識。當天座無虛席，觀眾們的反響十分熱烈。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君致詞。（本報記者／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君致詞。（本報記者／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君會長表示，對於一些災難和緊急情況，預防重於治療，因此協會經常不定期舉行講座活動，希望帶給大家一些防範意識。例如今天的AI講座。此外，當個人或是僑民遇到緊急情況時，可以即時聯繫僑界急難救助協會，尋求幫助。

在講座中，華興保險特約講師徐士坦分享如何運用AI技術來預估和規避風險，以及急難救助情況時AI如何幫助居民，從而保護華裔居民安全。

洛杉磯台北經濟文化辦事處領事鄭兆凱（左一）、副主任方瓊逸（右一）為主辦方和贊助方...
洛杉磯台北經濟文化辦事處領事鄭兆凱（左一）、副主任方瓊逸（右一）為主辦方和贊助方頒發感謝狀。（本報記者／攝影）

活動由洛杉磯僑界急難救助協會主辦，華興保險作為本次講座的贊助商，為來賓提供精美伴手禮。當天現場諸多來賓到場，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領事鄭兆凱、副主任方瓊逸，華興保險總裁張國興、多位僑務諮詢委員、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、南加州大專校友會會長吳典龍、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、北美華人會計師協會會長張青等，聖蓋博市市議員丁言喻（Tony Ding）和洛杉磯縣政委員巴格（Katherine Barger）的社區代表吳忠國也到場致詞。

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