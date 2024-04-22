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河濱、聖伯納汀諾獲撥款2000萬元 用於社區健康計畫

河濱訊
內陸帝國健康計畫撥款2000萬元，將在內陸社區實施新健康計畫。（官網）
內陸帝國健康計畫撥款2000萬元，將在內陸社區實施新健康計畫。（官網）

南加內陸地區一項撥款2000萬元新健康計畫，將首先在河濱（Riverside）、科齊拉（Coachella）以及梅德谷（Mead Valley）等地展開，目的是改善河濱縣多個社區居民健康狀況。預計該項目將耗時約五年，可能擴展至聖伯納汀諾縣（San Bernardino）。

據報導，內陸帝國健康計畫（Inland Empire Health Plan）是全美最大的非營利醫療保險/醫療補助公共健康項目，日前宣布向內陸帝國健康計畫基金會提供2000萬元補助金。

河濱加大健康系統公共衛生負責人Kim Saruwatari表示，正在尋找能夠比傳統方法更快提高社區健康水平的方式，做到這些往往需要補助金。具體計畫將取決地點需求。她說，「我們不是告訴社區他們需要什麼，而是社區告訴我們他們需要什麼。」

健康計畫可能包括幫助公眾獲得營養補充等福利，或者鼓勵社區予以改變。比如便利店可以在收銀處放置健康食品，而不是糖果和薯片。餐廳可以在菜單中突顯健康的餐飲選擇。該計畫還可能會審視社區公園和開放空間，並考慮改進，或者促進社區開展活動，如團體步行等。Kim Saruwatari說，「這是一個基層運動，涉及企業主、城市政府和社區組織」。

醫療保險 南加 福利

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