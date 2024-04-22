產險業不續保 拿百年前事例唐塞

地震後火災風險是保險公司不續保加州房屋的原因之一。（網路影片截圖）

1906年4月18日，舊金山 發生7.9級大地震 ，建成建築物倒塌、電線掉落、水管破裂。第二天，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）頭版斗大的標題寫著「舊金山成廢墟」。但根據1972年公布的一分聯邦報告，舊金山當時八成的財產損失是由地震後席捲整個城市的火災造成。

118年後，兩家大型產物保險公司State Farm和Safeco在削減加州 保單時，都提到了地震引發火災的風險，儘管加州和地方政府官員表示，有信心防止這類毀滅性火災再次發生。

紀事報指出，雖然加州此後發生的一些地震也曾出現過火災，但嚴重程度比起1906年是小巫見大巫。1989年，北加州洛瑪普里耶塔（Loma Prieta）發生6.9級地震，因瓦斯管破裂引發大火；1994年，洛杉磯地區北嶺（Northridge）發生6.7級地震，也是因為瓦斯管破裂，引發100呎高烈焰，燒毀了五棟房屋。

儘管產物保險不承保地震損失，但必須承擔地震後火災造成的損失。上個月，State Farm宣布將不續簽加州約三萬份房屋保單，原因是其地震後發生火災的高風險。出於相同的理由，Safeco去年秋季在向加州提出的文件中表示，將取消舊金山118棟房屋和東灣837棟房屋的保單。

消費者權益組織「保單持有人聯盟」（United Policyholders）執行董事巴哈（Amy Bach）表示，保險業者將一個多世紀前的狀況套用在今日的社會，想像以現在昂貴的建築成本和不斷增加的人口密度，可能讓他們付出天文數字的代價。

著有「地震之城：舊金山1906年地震環境史」（Seismic City: An Environmental History of San Francisco's 1906 Earthquake）一書的波莫那學院（Pomona College）客座教授迪爾（Joanna Dyl）說：「這是一個人們還在用明火做飯的時代。這場地震在一大清早發生，許多起火點都不是住宅，而是商業餐廳。」

迪爾指出，在1906年的火災中，供水水管破裂是消防員面對的最大問題，使得他們沒有足夠的水來滅火。

為防悲劇重演，舊金山自此在各方面都加強了防火措施。舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）負責水務的副總經理里奇（Steve Ritchie）表示，在地震中斷裂的自來水管已被較有彈性的鑄鐵管所取代，而且城市早已設有一個緊急消防供水系統。

舊金山消防局發言人修爾（Justin Schorr）說：「隨著科技的進步，有很多我們在1906年做不到的事，我們現在都能做到。而且，我們的居民具有發生地震時該採取哪些措施的知識，這是這個城市在過去118年中學到的知識。」