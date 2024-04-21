南加大畢業禮取消朱浩偉演講 再惹議

南加大校友、「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」 導演朱浩偉。（路透）

南加大 （USC）19日在其網站宣布，鑑於畢業典禮主舞台節目的「高度曝光」情況，決定「讓外部演講者和榮譽人士不參加今年的典禮」，這包括取消導演朱浩偉（Jon M. Chu）和其他畢業典禮榮譽人士的出席。

南加大之前以安全為理由，取消畢業生塔巴蘇姆（Asna Tabassum）的畢業演講，由於塔巴蘇娒的穆斯林身分及曾發表過反猶言論，此事已在校園引起激烈討論，部分學生亦在18日在校園內示威，但沒有發生暴力事件。

南加大在19日發出一封信給2024年度的畢業生，信中寫著：當南加大2024屆的同學們最後一次聚集在主舞台的畢業典禮上，我們將向我們大學歷來一些最有才華和韌性的學生致敬。在5月，我們校園上將有1萬9000多名畢業生與同學、家人和朋友聚集在一起，他們的個人故事中都充滿了決心和卓越，他們將被6萬5000人的人群所歡慶。

這封信指出，今年比以往任何時候都更加重要的是，焦點將放在慶祝畢業生及其成就上。為此，南加大正在重新設計畢業典禮節目。鑑於主舞台畢業典禮的高度曝光情況，大學領導層決定，最好讓我們的外部演講者和榮譽人士不參加今年的典禮。這封末署名的信中說，已在與這個特殊的群體進行對話，並希望在未來的一次畢業典禮或其他學術儀式上授予榮譽學位。

南加大表示，除了一個令人難忘的主舞台典禮之外，還將舉辦38個分會典禮、五個慶祝活動和65個招待會，其中包括數十名學生、其他內部和外部演講者及表演者。

南加大在3月時宣布，校友和「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」 導演朱浩偉將在5月10日的主要典禮上發表畢業演講，該典禮吸引了超過6萬5000名參與者。

除了朱浩偉外，網球傳奇人物比利 ‧金（Billie Jean King）、美國國家藝術基金會主席傑克遜（Maria Rosario Jackson）和美國國家科學院院長麥克納特（Marcia McNutt）也將獲得榮譽學位。依據洛杉磯 時報的報導，南加大、朱浩偉和比利‧金的代表等未對評論請求做出回應。

周五下午，即將畢業的學生在校園中心的特洛伊像前戴著畢業帽和袍子合影，其他學生走來走去。許多人表示對這一消息感到驚訝和困惑。