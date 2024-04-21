280萬買入變身杭廷頓灘風水豪宅 770萬元待售

杭廷頓灘湖濱公園（Lake Park）附近一棟現代草原風格住宅日前掛牌上市，售價769萬5000元。 (Photo by Anthony Gomez)

橙縣 紀事報報導，杭廷頓灘（Huntington Beach）湖濱公園（Lake Park）附近一棟現代草原風格豪宅日前掛牌上市，售價769萬5000元。業者強調，房子擴建時創造了良好的「風水」。

紀錄顯示，該豪宅2017年6月以280萬元價格售出，當時占地0.16畝，三間臥室、四間浴室。現任業主將房屋的居住空間和戶外設施擴大至鄰近另一塊地上，如今這棟5500平方呎的房屋有六間臥室、八間浴室，坐落於一塊近四分之一畝土地上，有兩個游泳池。第二個帶有座位的泳池有LED照明的水牆，與鋪設人造早皮的石板。

主屋增建部分，通過舊的洗衣房與原本的房屋相連。樓上是另外三間臥室，還有一雙車庫、一個帶有吧台的起居室，以及一個帶有加熱器、電視的戶外房等。

根據Coldwell Banker Realty經紀溫斯頓（Garrett Weston）稱，業主丹尼斯（Louis Dennis）希望這棟房子有一致的外觀與感覺，如同一次性建造，因此他聘請最初於2000年代設計該屋的同一位建築師達爾（Jeffrey A. Dahl）進行增建，設計具有中世紀現代特色的改良草原風格。

丹尼斯與建築商和室內設計師密切合作。 他甚至邀請了第八代風水大師，透過改變規劃來創造良好的風水。「傑夫希望人們一打開前門就能看到游泳池，」丹尼斯說，他和溫斯頓一起參加了電話會議討論該房產。

丹尼斯說，但風水大師拒絕了這個想法。原本有玻璃的地方現在豎起了牆壁，遊客在進入時「慢慢地發現了房子」。「你不想一下子把它全部給他們。」

正如溫斯頓所描述的，這棟房子是一件藝術品。他表示「沒有太多讓我驚嘆不已的東西，但有了這個風水觀念，你就能感受到這處房產投入了多少。」

不僅如此，該屋水磨地板下有循環輻射加熱系統，從淋浴間內部一直延伸至展廳車庫周圍。廚房時尚而現代，還有一個可容納900瓶酒的酒窖。正式餐廳環繞著玻璃，在餐廳內用餐，可欣賞泳池美景。