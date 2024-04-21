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4月22日地球日 洛杉磯地鐵系統免費

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣大都會交通局在地球日當天提供免費搭乘大都會交通運輸系統。（取自洛縣大都會交通局官網）
洛縣大都會交通局在地球日當天提供免費搭乘大都會交通運輸系統。（取自洛縣大都會交通局官網）

4月22日世界地球日（Earth Day），洛縣大都會交通局（LA County Metropolitan Transportation Authority，Metro）邀請民眾當日免費搭乘地鐵、巴士、共享單車與鐵路系統，用行動友善環境，減少車輛排放。

今年世界地球日主題是「每一天都是世界地球日」（Every Day is Earth Day），民眾可使用metro.net/riderapps下載相關應用程式，規畫公共交通行程，該網頁也提供多種行程規畫與支付方式，民眾也可下載Metro Transit app。

所有Metro巴士與地鐵線路，將從22日（周一）凌晨3時至23日（周二）凌晨2時59分免費向大眾開放。居民與遊客還可透過任何Metro單車共享（ Bike Share）亭、線上或Metro Bike Share應用程式選擇1-Ride來兌換30分鐘免費使用共享單車。該代碼全天可多次兌換，前30分鐘免費。

此外，民眾也可使用Metro Micro應用程式或瀏覽器，輸入代碼earthday23來兌換Metro Micro免費騎行。該代碼將在Metro的呼叫中心（323-GoMetro 或323-466-3876）正常營業時間，上午6時至下午6時提供，且僅在地球日當天有效。民眾可上metrolinktrains.com/earthday了解相關訊息。

地鐵 大都會 洛縣

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