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退輔會駐美參事訪洛城 抗戰菸卡亮相「迎賓」

記者張庭瑜／洛杉磯報導
中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍訪問洛杉磯。（記者張庭瑜／攝影）
中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍訪問洛杉磯。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍20日訪問洛杉磯，受到洛杉磯榮光聯誼會午宴歡迎。倪邦臣此行旨在報告其為二戰殉職將士設立紀念碑的進展。

王靖華所展出的抗戰時代的菸卡，擺放得非常整齊，吸引了許多人的目光。（記者張庭瑜／...
王靖華所展出的抗戰時代的菸卡，擺放得非常整齊，吸引了許多人的目光。（記者張庭瑜／攝影）

近兩年倪邦臣為52位在二戰期間派往美國德州（Texas）受訓並殉職的空軍官兵設立紀念碑的進展。這項紀念碑計畫將於今年9月3日在德州艾爾帕索（El Paso）的布利斯堡國家公墓（Fort Bliss National Cemetery）揭碑，此項目也得到全美榮光聯誼會的資金支持。

倪邦臣表示，他對洛杉磯僑社過去一年舉辦的多項愛國活動感到欣慰和讚賞。（記者張庭瑜...
倪邦臣表示，他對洛杉磯僑社過去一年舉辦的多項愛國活動感到欣慰和讚賞。（記者張庭瑜／攝影）

空軍聯誼會理事長王靖華帶來了珍藏多年的、抗戰時代的菸卡。他表示，這些菸卡不僅是收藏品，也是中國抗戰歷史的一部分，反映了當時社會文化和軍事生活的一個側面。而這些菸卡的展示，可以更多了解該時期歷史，具有紀念抗戰英雄的意義，也為活動增添了文化與教育的意義。

王靖華詳細介紹了他所收藏的菸卡的歷史環境背景。（記者張庭瑜／攝影）
王靖華詳細介紹了他所收藏的菸卡的歷史環境背景。（記者張庭瑜／攝影）

此外，倪邦臣也聽取洛杉磯榮光聯誼會關於2023年度參與及支持僑社愛國活動的詳細報告，由沈露茜理事長報告、說明。

在餐會中，倪邦臣特別感謝參與愛國活動的各社團，表示這些活動不僅增強了僑民對中華民國的向心力，也促進了更多的支援和參與。他鼓勵各社團繼續在國殤日及退伍人節等重要日子升起中華民國國旗，以示對國家的忠誠與尊敬。洛杉磯榮光聯誼會會長張開仁也期望未來活動，能進一步提升中華民國在國際上的能見度。

中華民國 洛杉磯 德州

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